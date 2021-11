Nordjysk landsby har landets bedste plejehjem

HVALPSUND:Blandt Danmarks tusinder af plejehjem er friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund landets bedste.

Det har landsorganisationen Danske Seniorer, der har godt 100.000 medlemmer, nu slået fast efter en landsdækkende afstemning. I alt havde medlemmerne bragt mere end 200 plejehjem i spil, og konkurrencen var tæt til det sidste: Hesselvang fik kun to stemmer flere end nummer to, OK-fondens plejehjem Dreyershus i Kolding.

Fem plejehjem var med i den afsluttende runde. Blandt dem var kun et enkelt kommunalt i form af Lem Plejecenter ved Skive. Hesselvang var den eneste nordjyske finalist.

Signal til nye byråd

- Vores afstemning er et klart signal til politikerne om at give frihed til plejehjemmene. Vi læser det som, at de frie plejehjem udnytter den frihed, de har, til at indrette sig, så borgerne i området synes, de er ’Danmarks bedste, , siger Danske Seniorers landsformand Per K. Larsen.

Afstemningen blev skabt som reaktion på de mange beretninger om dårlige forhold på danske plejehjem, der med mellemrum dukker op.

- Vi tænkte: "Lad os se på de steder, folk er glade for at bo og for at have deres pårørende boende, og lad os alle lære af det”. Vi kan kun opfordre de nye kommunalbestyrelser til at besøge de fem plejehjem, der er indstillet, og møde de ansatte og frivillige, der gør deres for, at alle, trods alder og skrøbelighed, får aktive liv og oplevelser”.

Prisen er på 20.000 kroner til en fest for beboere og personale.

Ros og initiativ

Det, der blandt andet blev fremhævet om vinderplejehjemmet Hesselvang, er visionen: ”Alle skal få de oplevelser, de kan”. Det blev også nævnt at medarbejderne ofte får ros og anerkendelse for deres iderigdom, deres respekt for de ældres ønsker og for deres fleksibilitet.

Blandt stedets styrker er, at de cirka 40 frivillige og bestyrelsesmedlemmer stiller op igen og igen. Samt at medarbejderne har friheden til at komme med en ide og udføre den.

- Her er ikke langt fra idé til handling, og bestyrelsen er hurtige beslutningstagere, siger tillidsmand Conni Rosengreen.