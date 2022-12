Nordjysk landsby jagter købmand: - Du kan komme ind uden de store penge på lommen

VESTER HORNUM: Kunne du tænke dig at blive landsbykøbmand og drive en købmandsbutik, der omsætter knap 10 mio. kr. - plus moms?

Er svaret "Ja", så er tilbuddet der nu.

Landsbyen Vester Hornum i Vesthimmerland søger nemlig ny købmand, efter Michael Frederiksen, der har drevet butikken med succes siden 2018, har bebudet, at han stopper i efteråret 2023 på grund af dårlig ryg.

På jagt

Derfor er selskabet bag butikken gået på jagt efter en ny købmand, der vil leje sig ind i lokalerne, som blev istandsat for fire år siden, da Michael Frederiksen tiltrådte.

Michael Frederiksen trådte til i 2018. Foto: Martin Damgård

Carsten Michael Thomsen, der er formand for Vores Butikshus ApS, som ejer købmandsbygningen, håber på, at det lykkes at finde en ny købmand til landsbyen, hvor anpartsselskabet bag har sin kapital fra blandt andet en lang række borgere, som er anpartshavere.

Butikken et borgerprojekt, hvor borgerne ejer både ejendommen og inventaret. Som købmand står man selv for den daglige drift - med borgerne i ejendomsselskabet som sparringspartnere.

Og købmanden slipper for selv at skulle eje bygninger.

Ofret meget

- Vi har ofret i omegnen af en halv mio. kr. på renovering af bygningerne, blandt andet er det kommet nyt tag på og der er forholdsvis nye frysere, kølere og grøntsagsmontre, siger Carsten Michael Thomsen.

Det kom ind i 2018, da Michael Frederiksen lejede sig ind som ny købmand i købmandsbutikken.

Efterfølgende er der også kommet nyt murværk.

Købte anparter

Byen dannede anpartsselskabet ”Vores butikshus Aps”, hvor bysbørnene købte anparter for 677.000 kr. Dermed kunne anpartsselskabet købe købmandsbutikken af Niels Jørgensen og gøre plads til den nye købmand, Michael Frederiksen, som lejer sig ind i butikslokalerne i Vester Hornum.

Michael Frederiksen drev gennem en årrække drevet blandt andet brødudsalg i Sorø, men han og hustruen flyttede til Vester Hornum.

Købmand Michael Frederiksen stopper. Foto: Martin Damgård

Forbedringer

- Alt i alt er der ofret betydeligt flere penge på forbedringer end der er kommet ind i husleje. Og det er også ok, for vi vil rigtig gerne beholde vores købmandsbutik, siger Carsten Michael Thomsen, som forventer, at en ny købmand vil kunne fortsætte på det han kalder "endog meget lempelige vilkår", når det kommer til husleje.

- Vores tanke var egentlig, at huslejen, der har været uændret, siden Michael Frederiksen trådte til, skulle have været reguleret her pr. 1. december i år, men da strøm og varmeudgifter er steget det sidste halve års tid, så bliver der ikke reguleret på det i forhold til en ny købmand, siger formanden.

Rygproblemer

Købmand Michael Frederiksen, der for ikke så længe siden rundede de 60 år, har gennem længere tid haft problemer med ryggen og har jævnligt måtte gå til fysioterapeutbehandlinger.

Mange løft og mange arbejdstimer i butikken har sat sine spor.

Vores Butikshus ApS har sat fristen til udgangen af september næste år.

Købmandsbutikken er på 200 kvadratmeter.