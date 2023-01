Nordjysk lottovinder er åben om gevinst: - Måske kan vi fejre det med en lille karbonade

GEDSTED:Det er ikke mig... er det så naboen? I en lille by som Gedsted i Vesthimmerland, der har 852 indbyggere, er det svært at gemme sig som nyslået lottomillionær.

Derfor har en heldig mand fra byen også valgt at være åben om den gevinst, han vandt på en lottokupon købt i Meny.

- Jeg havde købt en lottokupon lørdag eftermiddag. Mandag morgen spørger min kone mig: "Har du set på Facebook, at der er en, der har vundet en million i Gedsted?" Det måtte jeg svare nej til. Jeg gik ind og kiggede på Facebook-opslaget og kunne se, at flere havde kommenteret. ’Mor, er det dig der har vundet?, fortæller manden i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Efter at have læst de mange kommentarer på Facebook og konstateret, at ingen af naboerne tilsyneladende havde vundet millionen, begyndte manden forsigtigt at tro på, at det nok måtte være ham, der var den heldige.

Under normale omstændigheder kunne lottokuponen godt have hængt på opslagstavlen i et par måneder før den blev tjekket, men så længe kunne manden trods alt ikke holde ud at vente denne gang. Tirsdag fik han kuponen tjekket hos Meny i Viborg, og selvom han ikke havde ramt syv rigtige tal, var der alligevel en million gode kroner i gevinst på kuponen, udbetalt på den såkaldte millionærgaranti.

Lotto Lotto startede 7. oktober 1989 og trækkes fast hver lørdag aften. Siden 2015 har Lotto haft en Millionærgaranti, der betyder, at der hver uge desuden bliver trukket lod om to gange én million kroner blandt alle spillede rækker. Der har indtil videre – siden millionærgarantien blev indført - været mere end 200 vindere, og der udtrækkes fortsat to nye hver uge. Kilde: Danske Spil A/S VIS MERE

Umuligt at holde hemmeligt

De fleste Lotto-millionærer vælger at holde nyheden om gevinsten for sig selv og den nærmeste familie, men sådan har manden fra Gedsted det ikke.

- De første par dage snakkede min kone og jeg om at holde det hemmeligt, men snakken i byen gik meget på, hvem der mon havde vundet. Det gjorde det svært at blive ved med at holde det hemmeligt, fortæller manden, som ikke har tænkt sig at bruge løs af formuen.

- Vi har det rigtigt godt, som vi har det. Vi har da to voksne piger, som vi nu kan give lidt ekstra, men ellers… Næh, vi har det sgu godt. Bilen kan godt køre og træskoene kan også godt lidt endnu. Men måske kan vi fejre det med en lille karbonade med brun sovs og et eller andet til, spekulerer han.