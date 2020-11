Nordjysk pelseri er næsten gået fri: - Vi har gjort en del for at stoppe smitte

AARS:Over 200 medarbejdere på seks danske minkpelserier er den seneste uge været smittet med covid-19. Blandt andet et pelseri i Nordjylland.

Det meldte Styrelsen for Patient Sikkerhed ud tirsdag.

Nordjyllands største minkpelseri har dog ikke oplevet et stort smitteudbrud. Kun to medarbejdere er blevet konstateret positive med covid-19.

- Vi har jo gjort en del for at forhindre smittetilfælde, fordi vi ved, at hvis man får smitte ind på et pelseri, hvor man står tæt og med et hårdt, fysisk arbejde, så kan det blive svært, siger ejer af Danpels, Franz Struntze.

- Alle medarbejdere er blevet testet, inden der er kommet herop. De arbejder de samme mennesker sammen, og så måler vi alle medarbejdernes temperatur hver morgen. Hvis de har feber, bliver de sendt i isolation eller til test. Vi har sådan nogle quicktests, som man kender fra håndboldverden.

Danpels har 45 ansatte på pelseriet lige nu, som alle er blevet frarådet at bevæge sig for meget rundt i byen.

Ingen minkpelse fra Nordjylland

Selvom pelseriet ikke har haft et stort smitteudbrud, er der dog ikke kun positive meldinger fra Danpels.

- Vi har mistet en million mink i forhold til, hvad vi plejer, siger Franz Struntze.

1,4 millioner mink var det oprindeligt planlagt til pelsning på den nordjyske virksomhed. Men det er kun blevet til en halv million.

- Vi skulle jo have modtaget mink fra hele Nordjylland, men vi har modtaget nul mink fra Nordjylland, fordi der ikke har været en eneste mink fra Nordjylland, der er gået til pelsning, siger ejeren af Danpels.

På grund af det lave antal af mink, der skal pelses, er flere medarbejdere på Danpels begyndt at rejse hjem før tid.