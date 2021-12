Nordjysk publikumstræffer hæver prisen markant: Vi vil have færre tilskuere

GATTEN:Lige fra det allerførste udslag på hul 1 har European Tour-golfturneringen Made in HimmerLand været en vaskeægte publikumstræffer.

Turneringen, som blev født i 2014 under navnet Made in Denmark på afdøde Lars Larsens initiativ, er på nær et enkelt år siden afviklet på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten ved Farsø.

De første mange år troppede helt op til 80.000 tilskuere op og fulgte de internationale golfstjerners kamp om sejren.

Det skabte både en unik stemning - men også massive udfordringer for arrangørerne.

Derfor skal det være slut med så mange tilskuere. Det har erfaringer fra 2021-udgaven af turneringen lært arrangørerne. Her var Made in HimmerLand den første danske idrætsbegivenhed udendørs, som fik lov at lukke et større antal tilskuere ind - nemlig 2000 om dagen.

- Selv om det ikke på nogen måde var et ønskescenarie, lærte vi meget af det. Ikke mindst at vi kan give tilskuerne en langt bedre oplevelse ved at lukke færre ind, forklarer turneringens CEO & Promoter, Flemming Astrup.

Turneringspromotor Flemming Astrup (tv.) sammen med den tidligere direktør for Himmerlands Golf & Spa Resort, Claus Birk Larsen, som i dag er direktør for Alsik Hotel & Spa i Sønderborg. Da Made in Denmark blev afviklet første gang i 2014, løste flere end 82.000 billet til turneringen. De tilskuertal er nu helt bevidst slut, oplyser turneringsledelsen. Arkivfoto

Prisen stiger

De erfaringer bertyder nu, at der sættes markant færre billetter til salg til 2022-udgaven, som spilles fra 1. til 4. september. Ifølge Flemming Astrup 7500 billetter til hver af de fire turneringsdage.

Samtidig stiger billetpriserne markant.

Eksempelvis stiger prisen på et partoutkort til 995 kroner for adgang til turneringen alle dage, mens en dagsbillet til finaledagen søndag koster 495 kroner.

- Det har været vigtigt for os, at det stadig skal være muligt for langt de fleste at opleve verdens bedste golfspillere i HimmerLand. Så selv om det er en markant prisstigning, er det stadig en meget rimelig pris, både når vi sammenligner med tilskuerpriser ved andre golfturneringer og med priser på billetter til sportsarrangementer, festivaler og andre arrangementer, hvor man som tilskuer har adgang til flere dages oplevelser i verdensklasse, mener Flemming Astrup.

Bedre forhold

Flemming Astrup er ikke i tvivl om, at turneringen trods færre tilskuere stadig vil kunne skabe en fantastisk ramme om den eneste danske turnering på European Tour.

- Tilskuerne har altid været en afgørende del af vores DNA, og vi tror stadig på, at vi i kraft af vores kreativitet vil være i stand til at skabe noget stemning. Beslutningen om at lukke færre tilskuere ind betyder bare, at vi kan forberede os langt bedre til selve turneringen og blandt andet tilbyde gratis og bedre parkeringsforhold, bedre forplejning og bedre plads til tilskuerne. Samtidig kan vi åbne for adgang til områder, som tidligere har været forbeholdt sponsorer, siger Flemming Astrup.

Billetsalget til 2022-udgaven af turneringen åbner ved midnat natten til fredag 10. december.