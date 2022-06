Nordjysk rigmand sælger en af landets smukkeste herregårde

LYNDERUP:Efter at have været til salg i fem år er der nu fundet ny ejer af herregården Lynderupgaard, som siden 1995 har været ejet af Kirsten og Ove Glerup.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad har ægteparret solgt herregården til Jens Petri Petersen, der i forvejen ejer godset Viskum Hovedgård.

Jens Petri Petersen er direktør i vindmølleselskabet Wind Estate, og han har købt en herregård, der ligger smukt ved Hjarbæk Fjord - ti kilometer syd Vesthimmerlands Kommunes grænse til Viborg Kommune.

Efter at have været officielt til salg i flere år, blev salgsannoncen sidste år taget af, men mægleren havde dog stadig herregården til salg. Dengang sagde Kirsten Glerup, at der havde været nogle henvendelser, men parret havde besluttet sig for at blive på den smukke herregård lidt endnu.

Men nu er herregården altså endelig solgt.

Lynderupgaards hovedbygning er på tre længer, hvor de ydre rammer er historisk bindingsværk.

Herregården rummer flere end 50 værelser spredt ud på de 1500 kvadratmeter.

Brændte gården af

Skipper Clements mænd brændte gården ned i 1534, så den nuværende hovedbygning er opført i 1556, og ligger på et firkantet voldsted omgivet af voldgrave på alle sider.

Hovedfløjens såkaldt knægtbyggede bindingsværk er formentlig det ældst bevarede bindingsværk i Nordjylland.

Under familien Glerups ejerskab har der været afholdt en række herregårdskoncerter på Lynderupgård. Foto: Per Kolind

Hele herligheden, inklusiv godt 900 hektar jord og skov og fuldt moderniserede driftsbygninger, blev i september 2017 sat til salg for 185 millioner kroner.

Udover 100 hektar økologisk landbrug samt arealer med eng, skov og strand er det meste landbrugsjord bortforpagtet, det gælder også Hjarbæk Fjord Golf - der er ejet af herregården - men er forpagtet ud til klubben og den tilhørende restaurant.

Lynnerupgård er solgt. Foto: Michael Bygballe © Michael Bygballe

Avlsbygningerne er under familiens Glerups ejerskab blevet benyttet af Samson Agro, som er ejet af familien, der byggede sin formue op efter at have etableret et lille tømrerfirma i landsbyen Raunstrup ved Løgstør - en virksomhed, der voksede og blev til erhvervseventyret Vest-Wood i Løgstør.

West-Wood hedder i dag Jeld-Wen.

Da Ove og Kirsten Glerup overtog stedet i 1995, var bygningerne i trist forfatning - og bogstavelig talt ved at styrte i voldgraven. Indenfor piblede regnvandet ned gennem de utætte tage.

Men parret har gennem årene renoveret Lynderupgaard, der i 2018 blev kåret som Danmarks næstsmukkeste herregård blandt en bruttotrup på over 700 herregårde.