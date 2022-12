Nordjyske Kristine vil være ny stjerne: - Jeg gider ikke X Factor

LØGSTØR:Som jeg er ...

Kristine Jensen forsøger ikke at gøre alverden væsen ud af sig selv.

Nærmest tværtimod.

Når hun sidder der i sin Vesterbro-lejlighed i Aalborg med sit lange mørke hår slået ud, i sort t-shirt og grønne armybukser for at slå tonen an til nummeret "Unbroken", så er der ikke meget musikalsk stjernedrys over det.

Stjernedrysset falder til gengæld ned i lårfede stråler, når tonerne og sangen flyder.

Kristines Jensen fra Løgstør har netop udgivet sangen Unbroken. Hun kalder sig AIA og er en helt ny soul pop kunster. Aalborg 22 november 2022 Foto: Lars Pauli

"Unbroken"

Den 21-årige pige, der er født og opvokset i Løgstør, har skrevet og udgivet "Unbroken", som er det første nummer i en planlagt række af udgivelser, der skal gøre hende til noget ved musikken.

Men uden store armbevægelser og smart indpakning. Det musikalske indhold skal tale for sig selv.

Kunsternavnet er AIA - en forkortelse for "As I am".

På dansk: Som jeg er.

Og Kristine er som hun er. Der er ikke så mange dikkedarer.

- Jeg er ikke X Factor-typen. Jeg har ikke savklinger på albuerne, siger Kristine Jensen, som indspillede "Unbroken" i studiet The Brew i Nørresundby.

To dage

- Folkene i studiet havde imidlertid hørt et par eksempler af noget jeg har sunget før - og de havde både tro og tillid til at gå videre med mig, fortæller Kristine Jensen, der var to dage i studiet med producer Oliver Engqvist og topliner Gregers Mogstad i eftersommeren.

- Alle var meget imødekommende og glade. Man kunne mærke, de var der for at hjælpe mig videre med min drøm, som er at leve af musikken, siger Kristine Jensen, der skubbede "Unbroken" ud til lytterne midt i november på en række musiktjenester - blandt andre Spotify og Apple Music.

Videre

Sangen beskriver de følelser, der går gennem kroppen, når man får sit hjerte knust.

- Man prøver at komme videre, alt imens man hele tiden bliver mindet om ens situation. Slutningen af sangen beskriver en følelse af lykke, ved at være kommet videre og være fri, fortæller Kristine Jensen om "Unbroken", der kom på gaden 18. november.

- Det var vigtigt at få sangen ud, før den druknede i julemusik - ellers skulle vi have ventet til efter nytår.

Startede som 13-årig

Vejen mod den første udgivelse har været lang, siden hun som 13-årig hjemme på værelset hos forældrene i Løgstør fik et kærligt skub ud i en musikalsk tilværelse.

- Jeg har virkelig fået opbakning hjemmefra til at gå med musikken.

Opbakningen fra forældrene, Liselottte og Mads Jensen, hjemme i Løgstør er gået over blandt andet privat sangundervisning, to års musik på efterskole i Vestjylland samt musiklinjen på gymnasiet på katedralskolen i Aalborg til nu en nordsjællandsk højskole med fokus på musik og produceruddannelse.

- Jeg har egentlig ikke været i tvivl. Jeg vil musikvejen, siger Kristine Jensen, der er fuldt bevidst om at den medfødte bundmusikalsk gave skal udnyttes til en musikkarriere.'

Coolshop

For at tjene til dagen mod musikdrømmen har hun lagerarbejde i Coolshop i Nørresundby - men til januar drager hun til Nordsjælland. For at gå på produktions- og sangskriverlinjen på Den Rytmiske Højskole.

Inspireret af Amy Winehouse

Kristine Jensen er blandt andet inspireret af den nu afdøde engelske sanger og sangskriver Amy Winehouse, der sang en blanding af jazz og soul.

- Jeg kan godt lide den lyd, Amy Winehouse bød ind med, siger Kristine Jensen, som garanterer, at der ikke er "leget" med teknikken på mixerpulten for at give stemmen på "Unbroken" et stænk Amy Winehouse.

- Ha, ha - nej, det er altså sådan jeg lyder. Hverken mere eller mindre, siger hun.

Skudsmål

Jan Mølgaard Jensen, musikchef i Det Nordjyske Mediehus, som står bag radiostationerne ANR og Radio Nordjyske, lægger ikke skjul på, at han er ret vild Kristine Jensens lyd.

Han betegner den som "soulfuld".

- Det er altså en stærk stemme fra en 21-årig.

Vellavet

- "Unbroken" er vellavet og rummer fine nuancer, lyder skudsmålet fra Jan Mølgaard Jensen, som ikke lige kan komme på andre danske kunstnere, der lyder som Kristine Jensen.

- Hun lyder meget interessant - og eftertænksom. Man kan høre, hun vil noget med musikken. Hjertet er med - og der er dybde.

- Kristine Jensen er helt sin egen, og så er det jo altid fedt, når der kommer en ny nordjysk kunstner, lyder det fra Jan Mølgaard Jensen, som afslører, at han barsler med at invitere Kristine Jensen i radiostudiet i Det Nordjyske Mediehus.

Se video her, hvor Kristine synger Unbroken:

Du kan lytte til Unbroken her: