Omstridt vindmøllepark har valgt - og nu er der skrevet under

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), der skal stå for en ny omstridt vindmøllepark i Vesthimmerland har valgt Vestas som leverandør af vindmøllerne til parken.

Det er en afgørende milepæl for projektet Bjørnstrup Vindmøllepark, der har været mere end fem år undervejs - blandt andet på grund af et kirkeveto.

Sådan kommer møllerne til at se ud i Bjørnstrup Visualisering/HOFOR

HOFOR har netop skrevet kontrakt med Vestas om at levere i alt seks moderne vindmøller til vindmølleparken i Vesthimmerlands Kommune.

Dermed er det nu sikkert, at de seks vindmøller i løbet af 2025 kan levere grøn strøm, der svarer til cirka 20.000 husstandes forbrug.

Vestas og leverancen til HOFOR Vestas leverer i alt seks vindmøller af typen V136-4.5 MW til Bjørnstrup Vindmøllepark. Vindmøllerne har et vingefang på 136 meter og en totalhøjde til øverste vingespids på 150 meter. Vestas, der har rødder i Danmark, er én af verdens største og mest velrenommerede vindmølleproducenter. Firmaet har mere end 29.000 ansatte globalt, og der står Vestas-vindmøller til lands og til vands i 88 lande, mange serviceret af Vestas selv. For Vestas er ordren vigtig. Den kendte vindmølleproducent oplever store udfordringer på det danske vindmøllemarked, hvor vejen fra projektidé til snurrende møller ofte er brolagt med snublesten. Vestas/HOFOR VIS MERE

I juli 2021 så det ellers sort ud for HOFORs vindmølleprojekt.

Stiftsøvrigheden havde i forbindelse med den offentlige høring nedlagt et såkaldt "kirkeveto" mod den foreslåede vindmøllepark - med henvisning til den visuelle påvirkning på Gundersted Kirke, der ligger godt 1500 meter fra nærmeste mølle.

Daværende indenrigsminister Kaare Dybvad var på besøg i Gundersted/Bjørnstrup og blev mødt med flag og bannere. Foto: Claus Søndberg

Sagen endte i Indenrigsministeriet, og efter et besøg fra daværende indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i Gundersted, afgjorde ministeren sagen til fordel for vindmølleparken. Kort efter godkendte byrådet i Vesthimmerland Kommune endeligt Bjørnstrup Vindmøllepark.

Ulrik Mark Jensen stod i spidsen for de utilfredse beboere ved Bjørnstrup/Blære. Her er han fotograferet ved en demonstration foran rådhuset mod vindmøllerne. Torben Hansen

- Jeg vil gerne sende en stor tak til byrådet og kommunens sagsbehandlere, som vi har en god dialog med, og som har prioriteret at arbejde videre med projektet, selvom det i perioder har set svært ud, siger Ida Iversen Engelund, der er projektleder i HOFOR, og fortsætter:

- Vi har arbejdet på Bjørnstrup-projektet siden foråret 2018. Det har været en lang og nogle gange hård vej at nå hertil. Derfor er jeg naturligvis ekstra glad for, at vi nu har en aftale med Vestas, siger hun.

Glæde hos Vestas over dansk ordre

Aftalen med HOFOR er også vigtig for Vestas. Seks vindmøller er ikke nogen stor ordre for det verdensomspændende firma. Men på grund af mangel på projekter og en generelt langsom sagsbehandling har vindmølleproducenten, der herhjemme ellers næsten er synonym med den grønne omstilling, kun leveret ganske få vindmøller i Danmark i de seneste år.

I 2022 besluttede et politisk flertal ellers, at produktion fra landvind skal fordobles i 2030 i forhold til den nuværende kapacitet. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet anslår, at der er behov for en udbygning på over 500 MW landvind årligt, for at nå målet i 2030. Det til trods er Bjørnstrup-projektet Vestas' første ordre i Danmark i år, og i hele 2023 forventer Vestas kun at installere omkring 50 MW.

- Vi er glade for at kunne gennemføre dette projekt sammen med HOFOR på det danske marked for landvind, som ellers ser et meget lavt aktivitetsniveau i disse år. Denne ordre viser, hvordan vores tekniske løsning og et godt samarbejdet med vores partner muliggør fremskridt selv under vanskelige markedsforhold, siger Anna Schlasberg Wachtmeister, Vice President i Vestas for Nordeuropa.

Fond skal kompensere lokalsamfund

HOFOR har sammen med de to lodsejere, der lægger jord til vindmøllerne, besluttet at oprette en lokal fond. I løbet af møllernes levetid vil fonden kunne fordele et millionbeløb til formål, der kommer de nærmeste lokalsamfund i Blære, Gundersted, Ejdrup og Hornum til gode. Fonden kommer oven i de øvrige ordninger for kompensation, der gælder for boligejere, som bliver nabo til vindmøller.

- Forhåbentlig kan den lokale fond give lidt tilbage til dem, der i de seneste år har givet udtryk for bekymring og modstand. Derfor vil jeg også sende en særlig tak til vores lodsejere, som gennem hele processen har været fantastiske samarbejdspartnere og vigtige ambassadører for Bjørnstrup Vindmøllepark, siger projektleder i HOFOR Ida Iversen Engelund.