Nu er slut med at holde sig hele dagen

VINDBLÆS: Toppedalskolen i Vindblæs i Vesthimmerland indviede fredag et helt nyt koncept for fremtidens skoletoiletter.

Udover toiletter med berøringsfrie skyl, lydtætte bokse med ventilation og speciel belysning er der også udskiftelige folier på dørene som eleverne har udsmykket sammen med en kunstner.

Ikke nok med det - der er også taget masser af ny digital teknologi i brug.

Censorer holder nemlig øje med, hvornår eleverne forlader toiletterne og sender besked til håndvaskene. Her er der en indbygget skærm som via billeder og stemme minder eleverne om, at de skal huske at vaske hænder under de berøringsfrie vandhaner, der tænder automatisk.

De mange censorer tjekker også om eleverne vasker hænder længe nok og registrerer aktivitetsniveauet i rummene. Dermed kan rengøringspersonale få besked på, hvornår der trænger til rengøring og om der er brug for mere sæbe eller toiletpapir.

Vesthimmerlands Kommune som selv har været med i udviklingen af toiletterne. Og har brugt en halv mio. kr. på det.

Undersøgelser viser, at kun 12 procent vasker hænder, hvis de har været på toilettet. Andre elever går slet ikke på toilettet i skolen, fordi skoletoiletterne er ulækre. De holder sig til de kommer hjem.

De problemer skal de nye toiletter afhjælpe.