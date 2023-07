Nu kan du igen bade - næsten - alle steder

VESTHIMMERLAND:Næsten alle strande i Vesthimmerland er klar til at tage imod badegæsterne igen.

Det sker på baggrund af nye målinger, efter kommunen i sidste uge gik ud og frarådede badning i Limfjorden på kommunens kyststrækning. Det skyldes, at der er flere steder var målt forhøjet indhold af enterokokker i vandet.

Ifølge kommunen skyldes det forhøjede indhold af bakterierne formentlig kraftige regnskyl for en uge siden.

Efter de store regnmængder blev der taget vandprøver ved Rønbjerg, Løgstør, Ertebølle, Hvalpsund og Trend og dermed langs hele kommunens kyststrækning. Alle stederne blev der målt for høje niveauer af bakterien.

- Vi fik i fredags taget nye badevandsanalyser, og resultatet foreligger nu. Der er stadig for mange bakterier ved badestranden i Trend, mens resten af badestrandene viser fine prøver. Det vil sige, at vi IKKE længere fraråder badning ved strandene i Rønbjerg, Løgstør, Ertebølle og Hvalpsund. Vi forventer nyt svar fra prøverne i Trend på onsdag, lyder det nu på kommunens facebookside, hvor det også fremgår, at man derfor tager skiltene med ”Badning frarådes” ned.