- Nu kan ø-gæsterne bare komme, Livø står klar...

Første tur mellem Livø og Rønbjerg med M/S Svanen bliver 1. maj kl. 9. Svanen ejes ligesom ’Bertha-K’ (billedet) af et selskab, som var ejet af den nu afdøde skibsreder Jan Kobber i Faaborg, men som drives videre af hans enke Jette Kobber. ’Bertha-K’ har blandt andet været chartret ud flere gange til korte opgaver, bl.a. til Crulptures By The Sea i Aarhus, hvor fartøjet fragtede passagerer mellem Marselisborg Lysthavn og Marselisborgskoven syd for Aarhus. ’Bertha-K’ blev oprindeligt bygget til netop Rønberg-Livø-ruten, hvor den sejlede under navnet ’Mini I’ frem til 2005. Arkivfoto: Peter Mørk @ Peter Mørk