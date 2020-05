Nu kom færgen på plads - men hvad skal der så ske med øens landbrug ?

Beslutningen om at stoppe landbrugsdriften på Livø har været genstand for kritik, særligt i lokalområdet. Der henvises til, at det økologiske landbrug indgår som led i en samlet strategi for at gøre Livø selvforsynende. Økologisk Landsforening har kritiseret, at den økologiske landbrugsdrift på Livø nedlægges under henvisning til, at der fortsat er brug for landbrugsdrift i Danmark, og landbruget fungerer som gode eksempler på, hvordan landbrugsdriften kan tilrettelægges og tage hensyn til naturen. Arkivfoto: Henrik Bo