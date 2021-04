- Nu kommer den ekstra klasse, vi kæmpede så hårdt for !

AARS:For lidt over et år siden kæmpede en flok forældre til børn i de kommende 0. klasser i Aars hårdt for, at der skulle oprettes tre klasser på Aars Skole, når de små poder skulle i skole efter sommerferien. Dengang sagde politikerne nej og tillod kun, at der blev lavet to klasser.

Men nu kommer der så alligevel en ekstra klasse på skolen, når eleverne fra de to 0. klasser på Aars Skole efter sommerferien skal i 1. klasse.

De bliver delt op i tre klasser, fordi de er kommet tilflyttere til Aars Skoles skoledistrikt.

To nye børn i skoledistriktet udløser den ekstra klasse. Det sker fordi der er en grænse på 28 elever i en klasse - og den grænse kommer man over med de to ekstra børn.

Forældrene kæmpede dengang for oprettelse af den ekstra klasse, fordi der vil blive to meget store klasser med mange elever - og samtidig stod en række forældre udenfor Aars Skoles skoledistrikt og gerne ville have deres børn ind på skolen i centrum af Aars i stedet for at de skulle på den anden folkeskole i Aars, Østermarkskolen.

Lidt sent

Trine Juhl Jensen fra Aars, der er mor i Dicte i 0. klasse, stod for et år siden frem i NORDJYSKE for at argumentere for den ekstra klasse. Dicte skulle i første omgang på Østermarkskolen, men forældrene fik lov at flytte hende til Aars Skole, fordi familien senere på året skulle flytte i en ny bolig i byen, der ligger i Aars Skoles skoledistrikt.

Hun er glad for den ekstra klasse nu kommer - selvom det er lidt sent set med forældrenes øjne.

- Bedre sent end aldrig. Det havde godt nok været dejligt, hvis politikerne havde gjort det dengang. Nu er der nemlig dannet nogle venskaber i klasserne, og så står børnene pludselig til at blive delt, siger hun.

Aars Skole får en ekstra første klasse efter sommerferien. Foto: Nicolas Cho Meier

- Heldigvis har lærerne på skolen i det forløbne år formået at blande børnene i de to 0. klasser i tre grupper, så de kender hinanden lidt på kryds og tværs. Lærerne har været forudseende og taget højde for, at det her ville kunne komme til at ske, siger Trine Juhl Jensen.

- Så, ja, det skal såmænd nok bliver godt det hele - men det optimale havde da været, at de to klasser allerede sidste år var blevet til tre i stedet for nu, hvor børnene er tømret sammen i klasserne, bedyrer hun - og fortæller, at meldingen fra kommunen er, at forældrene kan ønske, hvilken af de tre klasser, deres børn skal gå i efter sommerferien.

Over maksimum

Inger Nielsen (V), formand for børne- og familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune, siger til NORDJYSKE, at opdelingen i tre klasser er taget på baggrund af lovgivningen om maksimalt 28 elever i klasserne.

- Debatten sidste år gik jo ikke mindst på, om vi skulle åbne for at elever fra andre skoledistrikter kunne komme ind på Aars Skole. De to tilflyttere hører til Aars Skoles distrikt, og så kan Aars Skole beslutte at oprette den ekstra klasse, siger Inger Nielsen (V).

Med hensyn til optagelse af elever udenfor skoledistriktet, forklarer Inger Nielsen, at udvalget har udlagt kompetencen til skolelederen i forhold til optagelse eller afslag om optagelse af elever fra andet skoledistrikt end distriktsskolen.

- Skolelederen er således ansvarlig for, at der ikke optages flere elever fra andet skoledistrikt end skolens fysiske kapacitet muliggør, siger Inger Nielsen.