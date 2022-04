Nu rammer krigen de nordjyske veje

VESTHIMMERLAND: - Allerede nu får vi langt fra så meget for pengene, som vi plejer. Og priserne stiger fortsat. Derfor vil vi sætte det meste af udlægningen af asfalt på pause, til der er mere ro om priserne. Om det bliver i år ved vi ikke.

Ordene kommer fra formanden for teknik- og miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Allan Ritter (K). Han udvalg har netop besluttet at nøjes med kun at sætte en femtedel af de asfaltarbejder i gang, som man plejer.

Det betyder at man gør klar til at lægge asfalt ud til en 50.000 kvadratmeter i foråret, der er højsæson for nye belægninger. Et år byder normalt på godt 250.000 kvadratmeters asfaltering. Det svarer til en 35-40 kilometer af kommunens over 1000 kilometer veje.

Et spørgsmålstegn

Asfalt-pausen er en direkte følge af de stærkt stigende energipriser gennem det sidste måneder. Og udsigten til, at de fortsat vil være høje og uforudsigelige, som følge af krigen i Ukraine og dens mange følgevirkninger for verdensøkonomien.

Asfalt er meget energikrævende at producere. Blandt andet bruger man meget gas til fremstillingen. Og gasprisen er et stort spørgsmålstegn i den fortsatte sanktions-duel mellem de vestlige lande og Rusland.

- Nu ser vi hvordan tingene udvikler sig. Men det er langt fra sikkert, at der vil komme mere belægning ud før efter nytår. Det bliver i hvert fald ikke i det omfang, vi havde planlagt, siger Allan Ritter.

Han understreger dog at kommunen stadig vil fylde mere akutte huller i vejbelægningen ud i samme tempo som den plejer. Men altså ikke når det gælder de større og længere asfalteringer, man normalt også gennemfører en del af.

Vej udsat

Det første offer for opbremsningen er allerede kommet. Det er en lille, men prestigefuld vej, der skal slutte kommunens kommende 100 millioner kroner dyre svømmehal til landevejen. Den skulle selvfølgelig asfalteres. Men det bliver den ikke.

- Ikke foreløbig i hvert fald. Den skulle være asfalteret for en 10-14 dage, men i stedet kører entreprenøren grus på og sørger for det bliver fast. siger borgmester i Vesthimmerland, Per Bach Laursen (V).

Spaderne kommer nok ikke helt så meget i brug, som det var planen, når nyt kommunalt byggeri og lignende skal gennemføres. Her ved Vesthimmerlands kommende svømmecenter i Aars, der nu har fået sparet sin tilkørselsvej væk. Foto: Martin Damgård

Han er enig med udvalgsformanden i det, man kan kalde rettidig økonomisk omhu. Og venter at den kan få endnu videre konsekvenser for kommunens byggeplaner.

Samfund under pres

- Svømmehallen er det første projekt vi har grebet fat i. Det er selvfølgelig ikke lige meget, hvad udgifterne nu kan løbe op i. Vi har jo en force majeure paragraf i vores kontrakter, nævner han.

En force majeure paragraf betyder, at man i tilfælde af særlige, uforudsete omstændigheder kan kræve en kontrakt eller dele af den genforhandlet eller annulleret. Stigende energipriser og presset fra en stigende flygtningestrøm kan måske udvikle sig til en force majeure.

- Det er jo ikke kun Vesthimmerland det rammer. Jeg hører de samme overvejelser fra mine kolleger i andre kommuner. Det er hele samfundet, der er under pres, understreger Per Bach Laursen.

Kan udsætte bygninger

Allan Ritter venter at embedsmænd og politikere vil være nød til at gennemse kommunens kommende anlægsarbejder på samme måde, som de nu ser på asfaltkontoen. Det kan betyde udsættelse af byggerier og renoveringer.

- Energipriserne slår jo også igennem der. Hvis vi har sat en million kroner af til noget, der nu viser sig at koste halvanden million kroner at gennemføre, så synes jeg vi må se på sagen igen, er udvalgsformandens holdning.

Hos brancheforeningen Asfaltindustrien advarer man mod at udsætte arbejderne med asfalt for meget. Overfor Jyllands-Posten påpeger administrerende direktør Anders Hundahl, at de danske veje i forvejen har et efterslæb på udbedringer svarende til fire milliarder kroner.