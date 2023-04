Nu skal Benny stå i spidsen for 180.000 nordjyder

NORDJYLLAND:Efter syv år som menigt bestyrelsesmedlem er Benny Henrik Hansen fra Løgstør trådt ind på scenen som ny formand for DGI Nordjylland.

Han blev onsdag aften enstemmigt valgt til posten på DGI Nordjyllands årsmøde, der blev afholdt i Lanternen i Løgstør.

Dermed kommer han til at stå i spidsen for idrætsorganisationen i Nordjylland - med 810 nordjyske foreninger og 180.000 nordjyder som medlemmer.

Benny Hansen lægger ikke skjul på, at han glæder sig til at overtage jobbet, der blev ledig et år før tid, fordi den tidligere formand, Peter Otto Thomsen, har fået job som chef for kultur- og fritid i Jammerbugt kommune - et job der ikke er foreneligt med at være formand for den store idrætsorganisation i Nordjylland.

- Helt ærligt, jeg glæder mig helt vildt, siger Benny Hansen, som også stillede op til formandsposten for tre år siden, hvor han tabte i kampvalg.

Benny Hansen.

Denne gang blev han valgt enstemmigt.

Benny Hansen brænder for foreningsarbejde og de frivillige. Det bevises af, at han har været medlem er af bestyrelsen i Løgstør Håndboldklub i 40 år - heraf 25 år som formand.

Et stykke frivilligt arbejde, der har gjort ham til æresmedlem af håndboldklubben.

Benny Hansen er ikke i tvivl om, hvor skoen trykker mest for de nordjyske foreninger - det er den administrative byrder. Det gør det svært at rekruttere folk til bestyrelserne.

- Bøvler med f.eks. kontingentopkrævninger og regnskab skræmmer de frivillige - de vil hellere bruge tiden på f.eks. at være trænere i klubberne. Derfor arbejder vi i DGI hårdt på at få lavet nogle digitale værktøjer, som kan gøre arbejdet lettere, når man sidder i en bestyrelse, siger Benny Hansen, som glæder sig over, at antallet af medlemmer i foreningerne igen er i stigende.

- Faktisk er vi oppe over medlemsantallet fra før corona, siger den nyslåede formand, der også er byrådsmedlem for Venstre i Vesthimmerland.

På årsmødet blev Saltum IF udnævnt til årets idrætsforening 2023.