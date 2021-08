Ny børnehave åbner: - Jeg er stolt af at være i spidsen

AARS:- Er vi klar? skråler leder Heidi Lynggreen og kigger mod børnene.

I kor råber de ja, og så er blikket rettet mod de røde snore, der i et vigtigt symbol snart klippes over.

- 1, 2, 3, klip!

Stemningen var høj, da den nye vuggestue og børnehave Børneuniverset blev indviet torsdag eftermiddag på Østermarkskolen i Aars.

Både ude og inde er der blevet klargjort til festlighederne. Balloner og multifarvede vimpelflag er sat fast i hegnet udenfor.

Indenfor i fællesrummet er opslagstavlene fyldt med tegninger fra børnene, men i dag er de også pyntet med flag. To grønne bannere med billeder af samtlig 45 børn, der flyttede med fra børnehaven Bakgården, står solidt på jorden.

Børneuniverset ligger i samme bygning som Østermarkskolen i Aars.

Én af grundene til børnehavens flytning skyldes pladsmangel, for da et politisk ønske om en vuggestue opstod, indså de, at det kunne ikke lade sig gøre. Derfor er det ikke kun en indvielse af en børnehave, men også en ny vuggestue med 11 nye børn.

Flere forældre har udvist bekymring for en ny lokation, og det forstår Heidi Lynggreen, som er lederen hos Børneuniverset, udemærket.

- Selvfølgelig er det nogle andre rammer, og vi er også blevet flere i personalet og flere børn, men vi vil gerne stå for det samme og have de samme værdier.

Læs mere om grundene til børnehave Bakgårdens flytning her.

Nye muligheder

Da alle røde snore er blevet klippet over, lyder en stor klapsalve. I alt er der fem, en for hver af stuerne i børnehaven.

Straks løber børnene hen til en mand med en rødbrunlig guitar. Nu skal der synges. Og det er en klassiker: Mariehønen Evigglad.

De fleste børn smiler og synger livligt med, mens andre står og svajer lidt.

Efter sangen løber børnene ud, hvor de skal synge videre. I fællesrummet er det tid til taler, og det er måske ikke den sjoveste aktivitet for børnene, mener leder Heidi Lynggreen.

- De kan bedre lide at synge end at høre mig snakke, siger hun, som udløser et grin hos publikum.

Børneuniverset har fem stuer i alt. To af stuerne, Lillebjørn og Storebjørn, er tilsammen den nye vuggestue, og de andre tre, Mælkevejen, Regnbuen og Solstrålen, er børnehavestuerne.

Der er enkelte ting, som Heidi Lynggreen kommer til at savne ved børnehave Bakgården.

- Vi mangler vores motorikrum, hvor børnene kunne løbe og tumle. Vi kan mærke, at det er noget, som de savner, fortæller hun.

Men Heidi Lynggreen har opdaget, at skolen gerne vil hjælpe dem, hvis de kan.

- Skolen har et lokale, som vi godt må låne som motorikrum. De er åbne overfor at gøre det så godt som muligt for os.

Heidi Lynggreen har også fået øjnene op for de muligheder, som flytningen har medført.

- Nu er jeg kommet lidt på afstand fra børnehaven Bakgården, og så kan jeg godt se, at rammerne her er mere opdaterede. På sigt tror jeg, at vi kommer til at bruge skolens ting, for eksempel SFO'en, eller hyre musiklæren og låne musikrummet, hvis vi får et musikforløb.

Indvielsen af Børneuniverset blev afsluttet med tapas og kage.

Som Heidi Lynggreen står og holder sin tale foran et mindre publikum, sætter hun løbende små, blå sedler op på skabene bag hende. Vejen mod Børneuniverset har budt på nogle udfordringer, men i sidste ende er hun tilfreds.

- Jeg er stolt af at være i spidsen af Børneuniverset. Jeg synes, det er lykkes godt for os.