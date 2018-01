Ny borgmester på visit

AALESTRUP: For mange er det at starte i et nyt job lig med sommerfugle i maven. Hvordan bliver arbejdsopgaverne? Hvem er mine nye kolleger? Venstres Per Bach Laursen mødte tirsdag på rådhuset i Aars som ny borgmester. Han nåede kun akkurat at sætte sig i sin nye stol, før virkeligheden kaldte.

- Allerede tyve minutter efter var jeg ude af døren igen og på vej til en 90-års fødselsdag i Løgstør.

Siden har kalenderen været fyldt med møder og nytårskure. Onsdag hilste han på de kommunale medarbejdere i Aars og Løgstør, og torsdag var turen så kommet til Farsø og Aalestrup.

Klokken 9.30 stod Per Bach Laursen klar til at hilse på medarbejderne på det gamle rådhus i Aalestrup og ønske godt nytår.

- Jeg kan kende en del af ansigterne her i salen. Måske tænker de, at pludseligt blev ham, der sad nede på bagerste række til udvalgsmøderne, borgmester, griner Per Bach Laursen.

- Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg oplever at blive mødt med masser af smil og en anerkendelse fra medarbejderne. Jeg er simpelthen blevet taget så godt imod hele vejen rundt med blomster, smil og imødekommenhed.

Det nye år blev i fællesskab sunget ind i Aalestrup, inden Per Bach Laursen tog ordet for at præsentere sig selv foran medarbejderne, der var samlet til kaffe og rundstykker i kantinen.

Efter nytårskuren i Aalestrup kørte han videre til Aars. Her var han inviteret til fødselsdagbesøg hos Thala Kragh, der torsdag fyldte 104 år og fejrede dagen i sit hjem på Dr. Louises Vej.

- Det er vist kun borgmestre, der får lov at komme til 90 og 104-års fødselsdag på samme uge, siger Per Bach Laursen, der sluttede dagen af med et krondiamantbryllup og endnu et introduktionsmøde for det nye byråd.