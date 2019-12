Ny brand i halmlade - tredje i samme område på kort

GEDSTED:Natten til 2. juledag opstod der brand i en kombineret halmlade og maskinhus på Nørrevangen på Gedsted Mark.

Alarmen lød klokken 02.12 til Nordjyllands Beredskab i Vesthimmerland Kommune.

Beredskabet fik forholdsvis hurtigt branden under kontrol, men der bliver foretaget en såkaldt kontrolleret nedbrænding af halmoplaget, da det kan være overmåde svært at slukke brande i store halmstakke.

- Årsagen til branden er ukendt. Men det er jo lidt mistænkeligt, når en lade på denne her tid af året klokken 02.12 bare bryder i brand, så vi skal have lavet en brandteknisk undersøgelse på stedet for forhåbentlig at få fastslået en brandårsag, siger vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Branden er den tredje i området, hvor et halmoplag er brændt inden for kort tid.

- Vi havde en brand på Ullitshøjvej i Farsø ved 04-tiden natten til den 22. december, og samme nat - blot en times tid forinden - havde der også været en brand i Tjele, som hører under vore kolleger i Midt- og Vestjyllands Politi med samme modus, så det er vi selvfølgelig opmærksomme på, understreger vagtchefen.

Han vil ikke gøre sig klog på, om brandene kan have noget med hinanden at gøre.

- Men det er jo påfaldende, at der er tre lader lige på den egn, der alle bryder i brand, siger Henrik Beck.

Oftest kan man forholdsvis hurtigt fastslå en brandårsag, men i de tre tilfælde her har det ikke været muligt umiddelbart at udpege brandårsagen.

- Og så er det jo at vi hæver øjenbrynene, siger vagtchefen.

Der var ikke fare for hverken dyr eller mennesker i forbindelse med branden.