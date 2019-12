Ny brand i halmlade - tredje i samme område på kort

GEDSTED:Natten til 2. juledag opstod der brand i en kombineret halmlade og maskinhus på Nørrevangen på Gedsted Mark.

Alarmen lød klokken 02.12 til Nordjyllands Beredskab i Vesthimmerland Kommune.

Beredskabet fik forholdsvis hurtigt branden under kontrol, men der bliver foretaget en såkaldt kontrolleret nedbrænding af halmoplaget, da det kan være overmåde svært at slukke brande i store halmstakke.

- Årsagen til branden er ukendt. Men det er jo lidt mistænkeligt, når en lade på denne her tid af året klokken 02.12 bare bryder i brand, så vi skal have lavet en brandteknisk undersøgelse på stedet for forhåbentlig at få fastslået en brandårsag, siger vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Branden er den tredje i området, hvor et halmoplag er brændt inden for kort tid.

- Vi havde en brand på Ullitshøjvej i Farsø ved 04-tiden natten til den 22. december, og samme nat - blot en times tid forinden - havde der også været en brand i Tjele, som hører under vore kolleger i Midt- og Vestjyllands Politi med samme modus, så det er vi selvfølgelig opmærksomme på, understreger vagtchefen.

Han vil ikke gøre sig klog på, om brandene kan have noget med hinanden at gøre.

- Men det er jo påfaldende, at der er tre lader lige på den egn, der alle bryder i brand, siger Henrik Beck.

Oftest kan man forholdsvis hurtigt fastslå en brandårsag, men i de tre tilfælde her har det ikke været muligt umiddelbart at udpege brandårsagen.

- Og så er det jo at vi hæver øjenbrynene, siger vagtchefen.

Fra Nordjyllands Beredskab i Vesthimmerlands Kommune oplyser indsatsleder René Nikolajsen, at beredskabet hurtigt havde branden under kontrol.

- Branden var brudt ud i en bygning, der lå 30 meter fra nærmeste nabobygning, hvor der gik en del kvier. I starten fløj der en del gnister ind over den bygning, men efterhånden ebbede det ud. Da branden var begrænset til en bygning indenfor fire murstensvægge, og der derfor ingen fare var for hverken mennesker eller dyr, aftalte vil med forsikringsselskabet at lade der ske en kontrolleret nedbrænding.

Indsatslederen kunne sammen med sit mandskab forlade brandstedet igen ved 06-tiden torsdag morgen.