Ny messedirektør på plads

Direktør Brian Otte - glæder sig som ny direktør for Messecenter Vesthimmerland til at være med til at fortsætte de seneste års positive udvikling. Privatfoto

VESTHIMMERLAND: Det var ikke længe, fhv. sparekassedirektør Brian Otte skulle se sig om efter et nyt job efter bruddet med Den Jyske Sparekasse i Farsø for nylig.

Bestyrelsen for Messecenter Vesthimmerland har netop besluttet at ansætte Brian Otte som ny direktør for messecenteret i Aars, efter at forgængeren Nikolaj Holm har fået ny arbejdsplads i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

- Bestyrelsen for messecentret byder Brian Otte velkommen med meget positive forventninger til det fremtidige samarbejde og den fremtidige udvikling.

- Brian Otte kommer med en betydelig ledelseserfaring. Han har et meget stort kendskab til Vesthimmerland, som han har boet og arbejdet i i mere end 20 år. Han er i forvejen dybt involveret i erhvervslivet og i udviklingen af vort område, og han passer således fantastisk godt ind i sammensætningen af medarbejdere.

- I messecentret har vi en stab af dygtige medarbejdere, som ser frem til et godt samarbejde med vores nye direktør, lyder det i en kommentar til ansættelsen fra bestyrelsesformanden, advokat Carsten Kjeldsen.

Ifølge formanden har messecentret i Aars gennem en længere årrække været inde i en positiv udvikling.

- Og vi vil i fremtiden gøre meget for at fortsætte de traditionelle arrangementer og udvide med nye tiltag - ligesom indvielsen af vores nye hal 2 i september 2017 giver Messecenter Vesthimmerland øgede muligheder for at tiltrække nye og større arrangementer. påpeger Carsten Kjeldsen.

Selv ser Brian Otte med mindst lige så stor forventning frem til sit nye job i det vesthimmerlandske.

- Igennem mit hidtidige job og mit virke i Vesthimmerland, har jeg lagt mange kræfter i at præge udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, og jobbet som direktør for Messecenter Vesthimmerland giver mig en oplagt mulighed for at fortsætte dette arbejde.

- Sammen med staben af erfarne og dygtige medarbejdere i messecentret, ser jeg frem til at fortsætte den meget positive udvikling, som messecentret har oplevet de senere år. Vi skal tiltrække nye og større arrangementer til messecentret, både i vores moderne og attraktive domicil i Aars, men også på andre lokationer i Vesthimmerland og i Danmark i øvrigt.

- Der er stor konkurrence om kulturelle arrangementer og messer i Danmark, men vi skal udnytte det brede netværk og den store know-how, som Messecenter Vesthimmerland har, til at tiltrække nye og større arrangementer, der kan sætte Vesthimmerland på landkortet, ive vores borgere og erhvervsliv et bredt udbud af arrangementer og samtidig vil være med til at sikre et stabilt økonomisk fundament for Messecentret, lyder den første programerklæring fra den nye messecenterdirektør.