Ny museumsstøttelov kan måske give kanal-projekt vinger

LØGSTØR: Limfjordsmuseet i Løgstør havde torsdag besøg af kulturminister Mette Bock (LA). Ministeren havde selv ønsket at besøge museet, der i øjeblikket arbejder på at få genåbnet Frederik den Syvendes Kanal, der går mellem Løgstør og Lendrup. Museet satser på, at en revision af museumsstøtteloven, der er på vej, betyder, at staten vil komme med en økonomisk håndsrækning til genåbning af kanalen.

Tanken er, at lystsejlere selv skal kunne sejle gennem kanalen efter åbningen

Men det koster 65 mio. kr., hvis åbningen skal føres ud i livet. Det viser en analyse udarbejdet af COWI.

Mette Bock lægger ikke skjul på, at en af grundene til der arbejdes med en ny museumsstøttelov netop skyldes, at der i øjeblikket ikke fra statens side er økonomisk frirum til at støtte spændende museumsprojekter som det i Løgstør.

Mette Bocks melding er sød musik i museumsdirektør Anders Bloksgaards ører. Han håber på hjælp fra staten til projektet.

Kanalen blev i sin tid blev gravet for at skibene kunne sejle udenom de lavvandede grunde ved Løgstør, men blev lukket igen i 1913, hvor det sidste skib sejlede igennem, fordi der i stedet var blevet gravet en sejlrende gennem de lavvandede grunde.

