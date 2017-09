Ny skoleleder udpeget på Aalestrup Skole

AALESTRUP: Det bliver 50-årige Jesper Poulsen, der bliver ny skoleleder af Aalestrup Skole. Han tiltræder 1. november.

Han kommer fra en stilling som daglig leder af Ulbjerg SDI, der er en samdrevet institution bestående af børnehave, skole og SFO. Ulbjerg er en del af skolefællesskabet Skals/Ulbjerg.

Jesper Poulsen har tidligere været viceinspektør ved Vestsalling skole, og har i alt 18 års ledererfaring. Han er pt. ved at færdiggøre en PD i ledelse.

- Jeg glæder mig til at starte på Aalestrup Skole. Jeg er som leder tilhænger af en åben og synlig ledelsesstil, og det er vigtigt for mig, at skabe rammer og klima for god undervisning. Jeg har stor tillid til personalet, og oplever, at når man har tillid til personalet, så får man dygtige elever, siger Jesper Poulsen og fortsætter:

- Jeg er bevidst om Ålestrup Skoles rolle i det omkringliggende samfund og lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrekredsen, fortæller Jesper Poulsen, der blev valgt blandt 11 ansøgere til stillingen.

Jesper Poulsen bor i Hald v/Ørslevkloster, er gift og har to børn på 17 og 19 år.

Aalestrup Skole har omkring 300 elever, og 150 børn i skolefritidsordningen og 55 medarbejdere.