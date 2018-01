Nye svævefly erstatter de stjålne

NORDJYLLAND: I november fik Aviator - Aalborg Svæveflyveklub stjålet fire klubfly. Lige efter jul blev forsikringen udbetalt, og dermed kan klubben gå i gang med konkrete forhandlinger om nye svævefly.

Allerede i julen var tre medlemmer i Polen for at kigge på en "Arcus M". Det er et højtydende moderne svævefly, som vil kunne glide over 50 m for hver meter det synker i rolig luft.

M-varianten er også udstyret med en udklappelig motor, som er kraftig nok til at flyet vil kunne start ved egen kraft. Forhandlingerne faldt på plads i løbet af januar, og sidst i januar vil et par medlemmer igen køre til Polen - denne gang for at tage flyet med tilbage til Vesthimmerlands Flyveplads på Aggersundvej nordvest for Aars.

Læs også: Professionelle bag tyveri af svævefly

Samtidig vil betalingen på 200.000 euro, omkring 1,5 mio. kr., blive frigivet.

Læs mere på AALBORG:NU