Nye tider for det gamle apotek i Aars

AARS: Den gamle apoteksbygning på Himmerlandsgade 94 i Aars tager snart hul på en ny tilværelse med en helt anden funktion.

Den gamle ejendom fra 1890 er nemlig blevet opkøbt af lokal tømrermester Jan Sondrup og investor Jørgen Schou, der sammen har ejendomsselskabet Himmerlandsgade 88 ApS.

Den smukke, gamle bygning husede indtil for nylig Aars Apotek, der siden er flyttet til Søndergade. Dermed står det 230 kvadratmeter erhvervslejemål i stuen ledigt fra 1. april, hvor apotekets lejekontrakt officielt udløber. Det er planen, at stueetagen fortsat skal lejes ud til erhverv, og de to investorer har allerede fået fem-seks henvendelser fra interesserede

- Lige fra caféer til alt mulig andet - og faktisk er flere af henvendelserne fra folk udenbys. Så der er flere ting i spil, og vi har en længere proces foran os, før vi kan fortælle, hvem der flytter ind, siger Jan Sondrup.