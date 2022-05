Nyforelsket i nordjysk by: - Det hele startede med champagne!

LØGSTØR:- Det hele startede med champagne...

Tilbage i 1999, da Lis Nyrup var taget på rejse til Prag med Pouli Pedersens rejsebureau, var både hun og rejsearrangøren singler.

På turen var de blandt andet på besøg i et glaspusteri i den tjekkiske hovedstad, hvor Lis Nyrup forelskede sig i flotte champagneglas. Hun tøvede sig lidt med købet - de der glas var nemlig ikke helt billige.

Pouli Pedersen. Foto: Claus Søndberg

Men inden turen gik videre, sagde Pouli Pedersen: Hvis du køber de glas, så køber jeg champagnen...

Der skete ikke noget

Vel hjemme i Danmark havde hun de tomme champagneglas til at stå - men der skete ikke rigtig noget, før Lis Nyrup en dag henvendte sig til Pouli Pedersen for at høre, hvordan det egentlig gik med den der champagne, han havde lovet at købe.

Lis Nyrup. Foto: Claus Søndberg

Pouli Pedersen fornemmede godt invitationen - han troppede op med champagnen. Og de sagde skål...

Siden har de dannet par - og har nu rejsebureauet sammen.

Det har gennem årene ligget i Viborg. Men parret, der nu begge er pensionister, er netop rykket til Løgstør. For at bo tæt ved vandet. Og så driver de rejsebureauet videre derfra.

Nyindkøbt hus

Parret - og PouLis Rejser som rejsebureauet hedder - er rykket ind i Fischersgade 46 i Løgstør, hvor de er ved at indrette sig i det nyindkøbte hus, der ligger kun et stenkast fra havnen i Løgstør.

Limfjordsbyen har gjort så stort indtryk på parret, at de valgte at rykke teltpælene op i Domkirkebyen.

Lis Nyrup og Pouli Pedersen er blevet forelsket i Løgstør. Foto: Claus Søndberg

- Vi er ikke helt ukendte med området. Vi har tidligere boet i Overlade og har fortsat sommerhus i Trend, fortæller parret, der har solgt en andelsbolig i Houlkjær-området i Viborg til fordel for den næsten 100 år gamle, røde murermestervilla i det havnekvarteret i Løgstør.

Noget specielt

- Løgstør har noget helt specielt over sig - ikke mindst den her gamle bydel, vi sidder i. Og så er vi draget af havnen, Limfjorden og de enormt mange spændende aktiviteter, der er gang i byen. Der er jo næsten ikke en uge uden et arrangement, siger parret samstemmende, mens de sidder bænket ved et interimistisk opstillet bord i stuen.

De venter nemlig fortsat på flyttemanden skal komme med deres møbler fra Viborg.

Efter 20 år i Viborg ville parret til Limfjorden. Foto: Claus Søndberg

De har sat sig for at nyde deres otium i den nordjyske by - samtidig med de driver rejsebureauet, som ud over turistrejser også arrangerer lukkede ture for virksomheder og foreninger.

- Vi føler os fortsat friske - og vil gerne have vores tredje alder her, siger Lis Nyrup, og peger ned gennem haven, hvorfra man via en lille sti kan komme til havnen.

Parret er rykket ind i Fischersgade i Løgstør. Foto: Claus Søndberg

- Her er skov og vand, og vi er faldet for det gamle hus her, hvor der ikke skal laves noget særligt. Det er nærmest indflytningsklart, smiler parret, som gør en stor dyd ud af at drive deres rejsebureau på en måde, som gør gæsterne trygge.

Ældre gæster

- Det er primært gæster fra 60-65 år og opefter, som vi har med på vores busture. Mange er gengangere. Når de rejser med os, skal de være trygge, derfor er vi også altid begge selv med på turene.

- Skal en af gæsterne f.eks. på hospitalet - og det har vi været udsat for - så tager en af os med, siger Pouli Pedersen, som understreger, at forudsætningen for at køre rejsebureauet er, at det også helst skal være sjovt for de to ejere at være med selv.

Trygheden for gæsterne inkluderer i øvrigt også, at det altid er den samme buschauffør, der med. Ligesom guiderne også er de samme garvede guider, som rejsebureauet altid har brugt.

Lis Nyrup og Pouli Pedersen. Foto: Claus Søndberg

- Vi har haft gæster med, som f.eks. ikke var trygge ved alene at gå rundt i Prag for at komme op at se Karlsbroen om aftenen. Så arrangerede vi på hotellet en tur, hvor dem, der havde lyst til at gå med, kunne gå med i samlet flok, fortæller Pouli Pedersen.

Lis Nyrup har tidligere arbejdet som blandt andet dagplejepædagog, mens Pouli Pedersen har arbejdet som stiftskasserer/økonomichef og kapitalforvalter på Viborg Stiftsadministration.