Nyt center: Surf og dyk indendørs

RANUM: At surfe på en stabil bølge. Eller dykke til dybder, hvor kun fisk plejer at komme.

Det bliver om et par år dagens tilbud i Ranum, hvor Nordic Watersports Center ventes at åbne i 2019.

Ranum Efterskole College, der er en del af Ranum Efterskole, har i samarbejde med VisitVesthimmerland fået bevilget det, man kan kalde startpenge til opførelsen af et decideret vandsportscenter i den gamle seminarieby.

Mere præcist 335.000 kroner er bevilget fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til ideen, der i første omgang kommer efterskolen, der er blandt landets største, til gode.

130 dykkere per år

Her underviser man i forvejen i flere af vandsportens grene og giver elever mulighed for at sejle, dykke og svømme, og her vil et vandsportscenter løfte mulighederne til et højt niveau.

- Vi har arbejdet på det et stykke tid, og med bevillingen kommer der for alvor gang i planerne. Et center vil betyde, at vi bedre kan sikre vores elever muligheder for at surfe og tage dykkercertifikat, fortæller efterskolens forstander, Olav Storm.

Efterskolen uddanner 130 dykkere efter den internationale PADI-standard om året, og om sommeren har eleverne mulighed for fire ugentlige afgange til surfer-stranden ved Klitmøller. Noget, der selvfølgelig påvirkes kraftigt af vejrets luner.

Centeret skal etableres i byens nedlagte svømmehal, hvor bassinet i øjeblikket er fyldt med sand. Der skal bygges en hal på, hvor der skal være stærkstrømskanal og en stor tank, der skal graves mindst fire meter ned i jorden. I alt vil den give mulighed for et dyk på 30 meter, hvis det går som planlagt.

- Anlæg som dette ser man en del af i Sydeuropa. Men det er det første i Norden, så vidt jeg er oplyst, fortæller Olav Storm.