Nyt hjem:- Derfor valgte vi Aars fremfor Hobro

AARS:Udenfor støver og larmer det, mens håndværkere bygger til Lone Nyrups nye naboer. Men indenfor dufter det af helt nyt hjem mellem de blanke vægge.

Duften er lidt skarp, men Lone trækker vejret dybt, for denne duft kan hun næsten ikke få nok af. Heller ikke selv om hun må vente lidt endnu med at den bliver hverdag.

- Det var da med til at afgøre, at det blev her. At vi kunne få et helt nyt hus i stedet for det, vi kommer fra. Det er altså rigtigt dejligt, forklarer den 49-årige kvinde i sit nyfødte hjem.

60 er flyttet ind

Huset står på Klokkelyngen, et af de nye kvarterer, der dukker op i Aars sydvestlige ende i disse år. Det er et af 34 rækkehuse, som den næsten konstant byggende Aars Boligforening netop har opført.

Godt 60 beboere er allerede flyttet ind bag de nye hoveddøre i første del af juni, og det passer meget godt til det behov, der er i Vesthimmerlands hovedby lige nu.

Godt 100 mennesker flytter netto til Aars om året, og her har boligforeningen i årtier været den klart største leverandør af lejeboliger til nye bysbørn. Der er som regel rift om dem, allerede inden de står klar:

- Af de 34 rækkehuse her, er der kun tre der endnu ikke er lejet ud. Nu går vi snart i gang med etape to og 20 lignende boliger her, dem er der allerede lavet aftaler på syv boliger, fortæller direktør for Aars Boligforening, Brian Larsen.

I det sydligste Aars er Klokkelyngen pludselig skudt op af jorden. Og de fleste boliger er allerede leget ud. Foto: Claus Søndberg

Flere "ægte" tilflyttere

Han kan som andre i byen glæde sig over, at Klokkelyngen ikke kun bebos af vesthimmerlændinge, der bytter en adresse i kommunen ud med en anden. Der er flere "ægte" tilflyttere blandt. Som altså Lone Nyrup og gemalen.

Det er moderne indretning, store grønne fællesarealer og en beliggenhed nær både centrum og natur, der har tiltrukket mange, oplever han. Samt at området ser pænt ud fra start.

- Vi har allerede været ude at slå græsset, ligesom de mange bøgehække, der er plantet, ser ud til at have fået godt fat, fortæller han.

Kiggede i Hobro

Helles og manden Bents bolig i Stenild har stået i landsbyen i over 100 år. Selv om parret har været glade for at bo her, indtil børnene flyttede hjemmefra, har de ikke noget imod at skifte postnummer fra Hobros 9500 til 9600 for Aars.

- Det lå mere lige for os at flytte til Hobro. Vi har da også kigget en del der. Men det endte altså med at blive Aars, fortæller Lone, et par dage inden flyttebilen henter de første møbler til den nye adresse.

To år har Klokkelyngen været undervejs. Men nu står de der, de 34 boliger som Lone Nyrup er blandt de første til at rykke ind i. Til højre direktør for Aars Boligforening Brian Larsen, til venstre ejendomsfunktionær Andreas Brunsgaard, der er altmuligmand i afdelingen. Foto: Claus Søndberg

Langt at køre

10 kilometer er der ind til fjordbyen, der ellers ligger smukt mellem bakkerne inderst i Mariagerfjord. Til det knastørre Aars er der den dobbelte afstand fra Stenild. Alligevel var valget ikke svært:

- Vi kender Aars godt, og selv om der er noget længere, så er vi tit kørt dertil for at handle i stedet for Hobro. Det har vi altid haft det fint med, fortæller hun.

Med til historien hører at manden er tømrer og ansat i det lokale entreprenørfirma Kastberg A/S, og derfor også jævnligt kører til kimbrerbyen. Til gengæld arbejder Helle 30 kilometer i den stik modsatte retning, i Mariager, og får nu 50 kilometer på arbejde fra det nye hjem.

Afstand ikke vigtig

- Det med afstande betyder ikke så meget. Jeg regner bestemt med at holde fast i mit arbejde i Mariager, som jeg er glad for, selv om afstanden bliver større. Til gengæld kan min mand cykle på arbejde. Det har han i hvert fald sagt, at han vil, smiler Lone.

Ofte starter manden også direkte på det sted, han skal arbejde, og det er ofte alle mulige andre steder end lige Aars. I øjeblikket er det for eksempel Aarhus han vender bilen imod hver morgen, for at bidrage til et projekt dernede.

Sankthansaftens dag, torsdag den 23. juni, er der officiel indflytningsdag. I weekenden kommer der en anden skæringsdato: Da kommer et af parrets to børnebørn på besøg for første gang.

- Det er vi spændt på. Det bliver første gang det ikke er hjemme i Stenild. Måske vil hun slet ikke ind. Men mon ikke det går, hvis jeg lokker lidt, siger Lone Nyrup.