Offer lå på lur - nu er tyvene fanget

Mellem tirsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag blev der på Toftegaardsvej i Aalestrup begået indbrud i et værksted.

Tyvene slap afsted med en motorcykel af mærket Kawasaki.

Men de var ikke færdige. De havde lagt værktøj frem til senere afhentning.

Så natten til fredag lå et af ofrene for tyveriet på lur og ringede til politiet, da to mænd dukkede op.

Politiet ankom og anholdte mændene.

En 27-årig mand fra Langå og en 55-årig mand fra Hobro er sigtet for indbrud og tyveri. Desuden er den 55-årige sigtet for brud på knivloven.