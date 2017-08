Omfartsvejens første del åbnes snart

AARS: Sæt kryds i kalenderen lørdag 16. september. Her er der nemlig åbningsfest for den første del af den nye omfartsvej syd om Aars - kaldet Aars Ringvej.

Anlægsarbejdet på Aars Ringvej har stået på i mange måneder, men denne dag klippes snoren til etape 1 - strækningen Aggersundvej til Holmevej.

Derfor inviterer Vesthimmerlands Kommune alle til vejfest, hvor der vil være underholdning, udstillinger, motion og lidt godt til ganen.

Tanken er at vejen skal give mulighed for hurtigere at trafikbetjene en stor del af kommunen og skabe mulighed for mere erhverv, tiltrækning af borgere og mulighed for bedre tilgang til motorvejen.

Vejen er godkendt til modulvogntog, så den kan få en stor rolle i at trafikafvikle især tung industri i kommunen.

Derudover er Aars er præget af en stor trafikbelastning, især i midtbyen og ved indfaldsvejene.

Belastningen er meget stor om morgenen og sidst på dagen. Byens udvikling gør desuden, at belastningen er stigende. Derfor skal omfartsvej være med til at lette trafikbelastningen på midtbyen.

Sidste etape - Aggersundvej til Roldvej - indvies i 2018.