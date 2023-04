Omfattende gårdbrand: Har bedt om assistance

AALESTRUP:Der er lige nu brand på en gård i Aalestrup. Det fortæller Nordjyllands Beredskab.

Branden er brudt ud i et maskinhus på en gård på Vesterrisvej. Maskinhuset er overtændt.

Derfor har beredskabet været nødt til at tilkalde assistance.

Indsatslederen på stedet vurderer, at de vil være der i hvert fald fem-seks timer endnu.

Station Ålestrup er kaldt til bygningsbrand Gård på Vesterrisvej i Ålestrup.

Det skulle være et maskinhus som der er overtændt ud fra melding. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) April 28, 2023

Til Ekstra Bladet fortæller politiets vagtchef Jesper Sørensen, at branden er kraftig, men at der hverken er fare for mennesker eller dyr.

