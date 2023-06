Onanerede foran tandlægeklinik - han var splitternøgen

AARS:- Måske det er varmen, vi har ikke fået nogen bedre forklaring.

Sådan lyder det fra politikommissær Ann-Britt Miller, efter Nordjyllands Politi har sigtet en 26-årig mand fra Aars for blufærdighedskrænkelse.

Manden valgte at stå splitternøgen og onanere foran en tandlægeklinik i Aars tirsdag kort før middag.

- Vi blev ringet op af personalet fra tandlægeklinikken, som anmeldte manden for at stå helt nøgen foran klinikken og onanere - helt til offentlig skue, og derfor anholdt vi ham og sigtede ham for blufærdighedskrænkelse, fortæller Ann-Britt Miller.