Ove og vennerne sparer kommunen for 100.000'er af kroner: - I det mindste kunne de sige tak

FARSØ:- Men det der. ..Det gider vi altså ikke at tage. Det kan simpelt hen ikke være noget, vi skal bruge vores fritid på. Der må vel være en grænse.

74-årige Ove Jensen nikker mod gruset ved Farsøs blågrønne øjesten: Søanlægget.

Det har bogstaveligt talt ligget der i 100 år - og nogle uger oveni - og er med sin ro og rundtur på 800 meter et fast udflugtsmål for lokale.

Men mælkebøtter, tidsler - og andet grønt, der er uvenner med enhver haveejer - skyder med ujævne mellemrum op mellem sten og græs. Synet stikker både ham og mange af anlæggets brugere i øjnene, når de går forbi.

- Det hører altså ikke hjemme i en pæn bypark. Men den slags vedligehold er ikke noget, kommunen prioriterer særlig højt her. Jeg tror ikke, den var gået i Anlægget i Aars. Der er altid pænt, siger pensionisten.

Og suppleres af en af anlæggets daglige brugere, Ruth Mejdahl, der er på sin daglige spadseretur på stedet:

- Det er altså synd. Her kunne ellers være så fint, siger hun.

De tre grønklædte herrer i en stille stund med Ruth Mejdahl foran det lille møllehus, de har lagt hundreder af arbejdstimer i at vedligeholde. Foto: Claus Søndberg

Gør noget selv

Det er ikke ualmindeligt, at folk brokker sig over vedligehold af offentlige anlæg. Men Ove Jensen har lidt mere at komme med end de fleste. Han gør nemlig noget selv. En hel del, faktisk.

På hans skuldre sidder en grøn jakke, der fortæller, at Ove Jensen er med i Farsøs flagkorps. Et arbejdshold, der sørger for, at byens samling af flag går op og ned i handelstandens flagstænger til den rigtige tid. De sidste år har korpset dog udviklet sig til lidt af en udrykningsstyrke, der træder til, når noget har været ved at ramle langs søbredden.

Fem absolut voksne mænd i alderen 74 til 82 år, der har masser af erfaring, hænderne rigtigt skruet på, og ikke har noget imod at bruge evnerne til fællesskabets bedste.

Det har sparet kommunen for både tid, penge og kræfter.

- Men der er aldrig nogen der bare siger tak. Slet ikke i forhold til, at vi sparer kommunen for mange hundredetusinde kroner. Det synes jeg godt kunne være på sin plads, siger Ove Jensen på korpsets vegne.

- I Farsø kommunes tid kunne sådan nogen som os komme på rådhuset og få en mad og en øl. Det behøver jo ikke at være andet end en markering af, at man ved, at vi gør noget for dem, siger Ove Jensen.

Møllehus i skred

Og hvad er det så korpset gør?

Mest markant har deres indsats været omkring det lille gule møllehus i søens nordøstlige ende. Det er kun til pynt, men er blevet et vartegn for anlægget. Umiddelbart ren idyl med et stille drejende vandhjul og et lille springvand. Men selv den smukkeste idyl holder ikke sig selv.

- Gavlen var ved at skride ud i søen tilbage i 2015. Vi fortalte kommunen det, men fik svaret, at det ville koste 200.000 kroner at reparere væggen, og det havde de ikke penge til på budgettet, fortæller Ove Jensen.

Skred gavlen, ville resten af huset formentlig følge efter i en overskuelig fremtid.

- Så måtte vi jo gøre noget selv, lyder den enkle fortsættelse.

At få bygget et nyt vandhjul var noget af en prøvelse for de tre, der eller kan lidt af hvert. Nu plasker det nye, spm det skal, viser Ove Jensen. Foto: Claus Søndberg

Billig løsning

- Vi talte med murermester Kai Ole Sørensen, og fandt en måde vi kunne ordne fundamentet på for 10.000 kroner. Og så gjorde vi det sammen med ham. Og brugte vel en 200 frivillige arbejdstimer på det, siger han, mens to andre grønne jakker nikker ham over skuldrene.

Det er tidligere vognmand Arne Ejsing-Duun og tidligere landmand Niels Sørensen, som er blevet Ove Jensens faste team i anlægget.

Historien gentog sig, da møllehusets vandhjul viste svaghedstegn. Her tog trioen også ansvaret på sig, fik opstøvet nogle tegninger, der kunne hjælpe dem på vej til at skabe et nyt. Og sådan at bygge et vandhjul op uden forkundskab er ikke helt let, kan vi hilse og sige.

Men det lykkedes, kan alle konstatere, der går forbi møllehuset i dag.

Fik selv renset op

Her har trioen også fået en delvis rensning af mølledammen sat i værk.

- Vi kunne se, at afløbet var ved at stoppe til af blade og siv, og spurgte kommunen, om ikke de kunne rense det op. Det blev også for dyrt, men vi fandt en måde at gøre det på, i hvert fald lige ved hjulet, fortæller Ove Jensen.

Hvad det kostede, tør han ikke vurdere. For det var med milde ord man fik lokket en lastbil til fra Hornum med den rigtige grab monteret på kranen, som den beredvilligt dyppede midt i søen nogle gange.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Allan Ritter (K) kender ikke den konkrete sag, men bekræfter, at graden af vedligeholdelse skal være den samme i kommunens anlæg.

- Generelt er det mit indtryk, at der bliver gjort et godt arbejde med vedligeholdelsen, og jeg er da ked af det, hvis frivillige ikke føler, de bliver anerkendt for deres arbejde. Vi har jo - heldigvis - mange frivillige i Vesthimmerland, der gør en stor indsats, siger han.

Det lykkedes ikke at træffe driftsleder Henrik Grøn for en kommentar.