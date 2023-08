Døde, nedgravede heste og mindst en lovovertrædelse på stutteri: Her er politiets status

Flere nedgravede heste er i løbet af onsdagen blevet fundet i et område ved Viegård Stutteri nær Skals.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Christian Toftemark, ved et pressemøde som blev live-streamet på TV Midtvest onsdag eftermiddag.

- Vi vil ikke komme ind på de konkrete fund, for vi er stadig i gang, siger viceinspektøren.

Politiet kan på nuværende tidspunkt heller ikke oplyse hvor mange heste, der er tale om.

- Vi kan ikke sætte tal på, understreger han.

Siden tidligt morgen har både politi og folk fra Viborg Kommune og Fødevarestyrelsen været til stede på adressen, og onsdag eftermiddag er politiet stadig talstærkt til stede og graver fortsat i jorden omkring bygninger, marker og skovstykker - alle de steder, som politiet har kendskab til, fortæller vicepolitiinspektøren.

Over 100 oplysninger

Ved pressemødet fortalte Christian Toftemark, at Midt- og Vestjyllands Politi blev gjort opmærksomme på en række billeder fra stutteriet, som blev delt på Facebook 29. og 30. juni og samtidigt modtog en række anmeldelser med billeder.

De første anmeldelser drejede sig dog om gamle oplysninger, som politiet allerede kendte til, og i den forbindelse besøgte politiet også stutteriet flere gange i henholdsvis februar og maj.

Det var imidlertid nye og konkrete oplysninger, der førte til, at politiet 13. juni tog på uanmeldt kontrol hos Viegård Stutteri og igennem juni måned besøgte stutteriet flere gange.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at flere borgere har været frustreret over, at politiet ikke for alvor har grebet ind i sagen, men understreger, at politiet har arbejdet længe på at planlægge dagens aktion.

- Den aktion, som vi har gennemført i dag, har taget rigtig lang til at planlægge, siger han. Politiet har modtaget over 100 oplysninger fra borgere, tilføjer han.

Ingen tilladelse

Direktør for teknik og miljø Hans Jørn Laursen fra Viborg kommune var også til stede ved onsdagens pressemøde.

- Vi tager den her sag meget alvorligt og har fra begyndelsen prioriteret sagen højt, siger Hans Jørn Laursen.

Der er ifølge direktøren tale om en kompliceret sag rent myndighedsmæssigt, og kommunen har kun ansvar for den del, der vedrører miljøet. Derfor er det også begrænset, hvad han kunne fortælle ved dagens pressemøde, men en ting står alligevel klart efter dagens aktion.

- Vi kan konstatere, at der ikke er søgt om tilladelse til nedgravning, siger han.

Spørgsmål om ernæringstilstand

Ifølge veterinærchef ved Fødevarestyrelsen, Flemming Kure Marker, er der flere regler, man skal følge, når man ønsker at begrave et dyr på sin grund.

- Produktionsdyr skal som udgangspunkt leveres til en forbrændingsanstalt, siger Flemming Kure Marker.

Det betyder ikke, det er forbudt at grave et dødt dyr ned, men i sådan et tilfælde er der en række betingelser, der skal opfyldes, før man gør det. B.la. skal man have en tilladelse og godkendelse fra kommunen, fortæller han.

Han kan godt forstå, at der blandt borgere og i offentligheden generelt er et ønske om, at Fødevarestyrelsen griber ind her og nu, men så enkelt er det ikke, siger veterinærchefen.

- Vi er en myndighed og lever i et retssamfund, så vi kan ikke lave vores vurderinger alene på grund af billeder.

- Forholdene kan være værre eller bedre, end det vi ser på billeder. Det oplever vi tit, forklarer han.

Fødevarestyrelsen vil nu undersøge og tage prøver af de nedgravede dyr med henblik på dyrenes ernæringstilstand og eventuel underernæring.