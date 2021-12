Overstyrmand på uheldsfærger: Vi må have brugt vores kvote af uheld

HVALPSUND:Næsten halvanden måned. Så lang tid skulle der gå, før det gode skib Mary, der sejler på Hvalpsund-Sundsøre overfarten, kunne sættes i drift efter uheldet 26. oktober, hvor en lastbil rullede af færgen og ud i havnebassinet ved Hvalpsund.

Men torsdag aften blev Mary altså igen sat i normal drift på ruten, og færgeselskabet kunne aflevere Sleipner, der er blevet brugt en periode, men som normalt ellers er reservefærge på ruten fra Branden til Fur.

- Vi har fået repareret den rampe, som lastbilen rullede ud over og i vandet. Hele rampen er blevet gennemlyst for revner og fejl, den er blevet rettet op, og der er sat nyt stål på, hvor det var nødvendig, forklarer Lars Bach Jensen, overstyrmand og konstitueret overfartsleder på Hvalpsund-Sundsøre færgen.

Desværre havde værftet i Thyborøn, som færgen blev bragt til efter uheldet, ikke nogle bestemte værktøjer, som skulle bruges til at rette rampen op, og det tog også tid at fremskaffe reservedelene.

Mary sejler igen efter uheld med lastbil, der kørte af færgen og i havnen med store skader på færgen til følge. Konstitueret overfartsleder Lars Bach Jensen. Foto: Bo Lehm

- Samtidig skulle færgen i dok for at kunne monteres korrekt. Værktøjerne og reservedelene havde de så på et værft i Esbjerg, men det har da været med til at forlænge den periode, som Mary har været på værft, forklarer Lars Bach Jensen.

- Vi valgte også at få lavet et bundtjek og en ekstra smøring af færgen, når den nu var i dok. Det sparer nogle penge i forhold til, at færgen skulle tages ud af drift og i dok på et senere tidspunkt. Men det tog selvfølgelig også lidt tid, lyder det fra den konstituerede overfartsleder.

Da det derefter gik galt for reservefærgen Sleipner, der stødte på grund ved Sundsøre få dage efter at være blevet indsat som reserve for Mary, var det også svært at skaffe reservedele hertil. Også det forlængede perioden, hvor der ikke blev sejlet på ruten.

- Da vi så havde fået Sleipner repareret og var kommet i gang med at sejle på ruten igen, kom snestormen forrige onsdag, og så måtte vi også indstille sejladsen i nogen tid på grund af den hårde blæst, der ramte vores sejlrute på tværs. Så mon ikke vi har haft alt det uheld, vi skal have i mange år fremad, håber overstyrmanden.

Men nu sejler Mary så endelig.

- Og det er der rigtig mange pendlere, som er glade for, forsikrer Lars Bach Jensen.

Han oplyser, at færgeselskabet er blevet helt frikendt for skyld i forbindelse med begge færgeuheld - altså både med Mary og den tabte lastvogn og Sleipners efterfølgende grundstødning. Det betyder, at forsikringsselskaberne må til lommerne og betale for reparationerne på de to færger.

- Ved uheldet med Mary og lastvognen, der rullede i havnen, havde chaufføren glemt at trække håndbremsen på sin lastbil. Det skyldes, at han normalt kører med en ny model, hvor bremsen automatisk slår til, når lastbilens motor er slukket. Den dag var hans nye model på værksted, og han kørte han med en lidt ældre model, som ikke havde den automatiske bremsefunktion. Derfor trak han ikke håndbremsen og lastbilen kunne rulle ud over Marys rampe og ned i havnebassinet, forklarer Lars Bach Jensen.

Han understreger, at færgeselskabet har evalueret, om der var noget, der kunne gøres bedre.

- Vi har valgt at skilte yderligere med, at håndbremsen skal trækkes, når bilen forlades, ligesom vi fremover altid vil sejle med lastbiler og tunge køretøjer i midterste bane på færgen. Det skulle gerne skabe mere tryghed, siger overstyrmanden.

Han har endnu ikke fået prisen for reparationerne af Mary og ej heller Sleipner, men det bliver altså også en regning, som forsikringsselskaberne må betale.

Selv om færgeselskabet bag Sundsøre-Hvalpsund-færgefarten altså ikke kommer til at betale noget for reparationerne af Mary og Sleipner i forbindelse med deres uheld, så har den lange pause uden sejlads fra Hvalpsund til Sundsøre kostet færgeselskabet en del penge.

På det seneste bestyrelsesmøde i selskabet bag overfarten kunne det ellers konstateres, at der frem til og med oktober havde været øgede billetindtægter på knap en kvart million kroner - helt præcist 243.000 kroner.

Men den større billetindtægt forventer Lars Bach Jensen er røget sig en tur i løbet af november og starten af december.

- På en måde er det et heldigt tidspunkt, når det nu skulle være. For der ligger kun cirka fem procent af vores omsætning i november måned. Men det er selvfølgelig træls, når vi nu havde så pæn en indtjening indtil uheldet indtraf, og det er da specielt træls for vore pendlere, understreger overstyrmanden.