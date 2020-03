Overvejer hjemmeværnsfolk på genbrugspladser i Vesthimmerland

Siden regeringen 11. marts meldte ud, at store dele af den offentlige sektor skulle lukkes ned for at begrænse smittespredning af coronavirus, har de kommunale genbrugspladser været lukket for private.

Kommunernes Landsforening har gennem længere tid været i dialog med myndighederne om situationen, da der flere steder er opstået udfordringer med affald, der ophobes og smides i bl.a. naturen.

Det har været afgørende for KL at få en vurdering af, at en genåbning kunne være sundhedsmæssig forsvarlig. Den vurdering er nu kommet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

KL ændrer derfor sin anbefaling til kommunerne til, at genbrugspladserne åbner fuldt ud og med fuld bemanding fra tirsdag 31. marts.

For at åbningen kan foregå forsvarligt i forhold til smittefare for borgere og medarbejdere, er kommunerne blevet opfordret til at indføre adgangsbegrænsning, der passer til den enkelte kommune. Det kan fx være portvagt, bomløsninger, nummerpladestyring, onlinebooking eller lignende.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man på genbrugspladserne sikrer hyppig rengøring af fælles kontaktpunker, så man minimerer risikoen for indirekte smitte via disse. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler også, at brugerne ved tydelig skiltning på pladserne opfordres til at holde afstand til andre på pladsen samt udføre håndhygiejne, når de har forladt pladsen.