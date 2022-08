Påkørte cyklist og stak af

AALESTRUP:En 75-årig cyklist blev fredag morgen påkørt bagfra af en bil nær Aalestrup. Bilisten kørte derefter væk uden at stoppe, mens den kvæstede cyklist lå på vejen.

Nu leder politiet efter flugtbilisten, der kørte i en mørk personbil.

Nordjyllands Politi fik anmeldelse om trafikuheldet fredag kl. 06.13. Påkørsel af cyklisten var sket kort forinden.

Ifølge politiet kom den 75-årige mand cyklende ad Boldrupvej mod øst, da han nær Gl. Aalborgvej blev påkørt bagfra og væltede. Den ældre mand fik skadet sine ben, og en ambulance bragte ham til skadestuen på Aalborg Universitetshospital.

Han er dog ikke kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Et vidne kontaktede politiet om trafikuheldet. Vidnet nåede ikke at se nummerpladen på flugtbilen, men bemærkede, at det var en sort personbil, som forsvandt mod øst i retning mod Simested.

Hvis andre har set bilen eller har oplysninger i sagen, bedes de ringe til politiet på telefon 114, lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi.