Påskebio på corona-manér: Kommune og golfcenter byder på film i påsken

GATTEN:Vi har nok allesammen set amerikanske kærlighedsfilm, hvor filmens unge elskende sidder og kissemisser med hinanden til en drive in-bio-forestilling.

Fredag, lørdag, søndag og mandag i påsken bliver det nu også en mulighed i Vesthimmerland. Nærmere bestemt hos Himmerland Golf og Spa Resort i Gatten.

Arrangementet er med kort varsel kommet i stand i et samarbejde mellem golfcenteret og Vesthimmerlands Kommune.

- Golfcenteret henvendte sig for at høre, hvad vi sagde til idéen, og fra kommunens side var vi hurtige til at sige ”Ja” og sørge for de nødvendige tilladelser.

- Stort set alle påskens øvrige arrangementer i Vesthimmerland er blevet aflyst som følge af Corona-krisen. Netop på den baggrund kan der være ekstra god grund til at signalere, at kommunen trods alt ikke er lagt fuldkommen død i påsken, forklarer presseansvarlig i Vesthimmerlands Kommune, Mike Bunde Jensen.

Himmerland Golf og Spa Resort står selv for at opsætte udendørs storskærm ved golfcenteret.

Fredag og lørdag aften vises filmen ”Jagtsæson” og søndag og mandag aften er det ny-klassikeren ”Den eneste ene”, som bliver projiceret op på det store udendørs filmlærred.

Prisen pr. bil bliver 100 kroner, og vil man samtidig gerne komme lidt let om ved aftensmaden, lokker Himmerland Golf og Spa Resorts restaurant med et mindre udvalg af småretter før og under filmen.

Vesthimmerlands Kommune benytter selv - som medarrangør - lejligheden til at vise sin nye kampagnefilm, hvori der bl. a. gøres opmærksom på kommunens brede udbud af byggegrunde.

- På den måde får vi som kommune også selv lidt PR-værdi ud af arrangementet.

- Men først og fremmest handler det både for os - og for Himmerland Golf og Spa Resort - om at vise, at der stadig sker noget i området. Også i disse corona-tider, fremhæver Mike Bunde Jensen.

Drive in bio-arrangementet i Gatten markedsføres bl. a. via kommunens egen Facebook-side, og her har reaktionerne umiddelbart været positive.

- Allerede nu ser det i hvert fald ud til, at der bliver godt fyldt op i Drive in-biografen fredag aften, vurderer Mike Bunde Jensen.