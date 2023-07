Advarer om blomst i fuld flor

VESTHIMMERLAND:Det er fristende at plukke en smuk buket vilde blomster fra grøftekant og natur og lade den pynte hjemme på spisebordet. Og det skal man da endelig gøre, opfordrer naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune.

Men hun kommer med en aktuel advarsel: Pas på planten vild pastinak, som i disse uger står med sit gule blomsterflor. Den er i familie med bjørneklo og indeholder giftstoffet furanokumarin.

- Når solen skinner, skal du passe meget på, da det er solens stråler, der aktiverer giften. Kommer du i berøring med planten, kan du få smertefulde sår og vabler, der minder om brandsår, advarer Karin Winther.

Naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune opfordrer til, at man undgår at komme i kontakt med vild pastinak. Arkivfoto

Vild pastinak er en invasiv art, som har været i Danmark i mange år, idet man mener, den blev indført fra Sydeuropa af munke, som benyttede den som foderplante.

- Vild pastinak er blevet meget mere udbredt i de senere år. Blandt andet fordi vi af hensyn til biodiversitet klipper græsset i grøftekanter senere end tidligere. Vores klima ser også ud til at passe planten godt, siger Karin Winther.

Vild pastinak trives i grøftekanten. Foto: Karin Winther

- I min barndom plukkede vi ofte buketter af vilde blomster, men dengang voksede vild pastinak ikke i det omfang, vi ser i dag. Nu er den allevegne, og her i sommerferien er børn måske på besøg hos bedsteforældre, der tager dem med ud i naturen for at plukke blomster. Så skal man altså være opmærksom på vild pastinak, siger Karin Winther.

Brandsår og misfarvning

Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at pastinakken indeholder en plantegift, som gør huden følsom over for sollys, og man skal derfor undgå hudkontakt med planten.

Plantens saft kan i kombination med sollys give vabler og sår på huden. Sårene minder om brandsår. Man kan også få pigmentelle misfarvninger i huden, der kan vare i månedsvis.

Giften findes i hele planten, både stængel, rødder og blomster.

Får man saften på sig, skal man vaske området grundigt og holde huden tildækket og skærmet mod solen i mindst en uge.