Peter AG fuldender festivalprogram

GATTEN: 80er-nostalgikerne får gode forudsætninger for at lade tankerne flyve tilbage til ungdomsårene, når det fra 24. til 26. august går løs med årets Made in Denmark-festival på Himmerland Golf & Spa Resorts golfanlæg i det himmerlandske.

Festivalarrangørerne i Gatten har netop præsenteret årets sidste hovednavn i skikkelse af Gnags-forsanger Peter AG Nielsen.

Han fuldender således et festivalprogram, der også byder på velkendte danske 80er-navne som Sanne Salomonsen, Zididada, Sko/Torp og Anne Dorthe fra Tøsedrengene,

Til rækken af danske rock-veteraner hører også Johnny Madsen, men han kan på Made in Denmark-festivalen opleves i en lidt alternativ musikalsk sammenhæng - nemlig i duet med den amerikanske golfstjerne John Daly, som ved siden af golfkarrieren også er en ganske habil rock- og country-sanger.

Dertil skal lægges Ida Corr fra den lidt yngre generation af danske musikstjerner, duoen Langhoff & Dohn og Kim Larsen-kopibandet "Lune Carlsen Band", der til lejligheden kan præsentere et antal "special guest".

Til at bakke de forskellige solister op - og til at binde koncertprogrammet sammen - har folkene bag Made in Denmark-festivalen engageret Hit Orchestra med forsanger Louise Moe i spidsen.

Made in Denmark-festivalen afvikles igen i år på scenen i Made in Denmark Village, men som noget nyt i år bliver der tag over en stor del af publikumsområdet, så tilhørerne slipper for at blive våde, selv om den danske sensommer skulle fortsætte med at drille i endnu nogle uger.

Musikken begynder lige så snart, det sidste putt er trillet i hul ude på golfbanen i Gatten. Det endelige dagsprogram bliver offentliggjort en af de nærmeste dage.