Peter stod pludselig med en foodtruck: - Der kom et vildt tilbud ...

LØGSTØR:- Jamen, jeg fik et helt vildt tilbud, der var så attraktivt, at jeg ikke kunne sige nej til det. Så nu står jeg med den fedeste foodtruck - og skal bare lige have konceptet på plads ...

Den 46-årig kok og restauratør Peter Bertelsen fra Løgstør, der tidligere har drevet en række nordjyske restauranter, griner.

For han er pludselig blevet ejer af en foodtruck, som snart skal indtage f.eks. firmafester og større events.

Sådan ser den nye foodtruck ud. Privatfoto

- Det plejer jo at være omvendt - at man har et koncept, og så går man ud og investerer. Nu skal jeg egentlig først til at udvikle det endelig koncept omkring foodtrucken.

- Men prisen var så god, at jeg ikke kunne sige nej, da muligheden for at købe madvognen til billig penge bød sig, siger Peter Bertelsen, som efter sin restaurationstid efterfølgende haft en række konsulentjobs og været faglærer på erhvervsskole.

Peter Bertelsen har også været erhvervsplaymaker i Mariagerfjord Kommune, hvor han lavede aftaler mellem virksomheder og skoler i kommunen.

Peter Bertelsens knopskud - en foodtruck. Og har man lyst at følge vores rejse og produktudviklingen, ja, så kan man finde os der på de social medier, siger Peter Betelsen. Privatfoto

Ved siden af det har han - som en slags "nebengeschäft" - gennem mange år drevet Himmerlandskokken, hvor der blandt andet leveres mad til selskaber.

Det er i det regi, han nu vil satse på "Himmerlandkokkens rullende gadekøkken" som navnet bliver på den nye foodtruck.

Sådan ser foodtrucken ud indvendig. Privatfoto

- Jeg sagde mit konsulentjob op sidste sommer. Jeg kunne sgu' ærlig talt ikke se mig selv i det mere.

- Det var måske nok til en bedre løn, men jeg kan mærke, at jeg hellere vil bruge min tid på Himmerlandskokken og min nye foodtruck, siger Peter Bertelsen, der med sin udvidelse med gadekøkken vil ramme de danske landeveje, så snart planerne er finpudset.

Events og firmaer

- Man kommer f.eks. til at kunne møde os ved større events og firmaarrangementer, siger Peter Bertelsen, der ikke er i tvivl om, at han vil satse på high end streetfood-verdenen.

Det ligger fast, at der kommer et italiensk koncept i high end klassen samt et økologisk burgerkoncept baseret på lokale råvarer.

Peter Bertelsen har blandt andet været erhvervsplaymaker i Mariagerfjord Kommune - hvor han lavede aftaler mellem virksomheder og skoler i kommunen. Foto: Nicolas Cho Meier

- Jeg har været involveret i streetfood-planer andre steder via mit konsulentarbejde. Der er masser af muligheder i det.

- Det er helt vildt på vej op, men produkterne skal være i orden.

- Og ting som bæredygtighed, økologi, lokale råvarer, dyrevelfærd og klimaaftryk fylder mere og mere.

- Derfor kommer jeg også i den kommende tid til at arbejde med valg af topklasse samarbejdspartnere, siger den erfarne kok til Nordjyske, der glæder sig til at komme ud med sit rullende gadekøkken.

Det var via et konsulentarbejde på et streetfood-koncept han tænkte: Det kunne være fedt at prøve.

Løb over foodtrucken

Derfor var det heldigt, at han løb over den specielle foodtruck i forbindelse med et par, som havde købt vognen og selv stod med store planer.

- Af forskellige årsager, så droppede de projektet - og vognen kom til salg. Den er stort set ubrugt, og det endte med, at jeg fik den tilbudt - og, ja, kom til at stå med den. Men altså uden sådan rigtig at have en færdigstrikket plan, smiler Peter Bertelsen.

Han glæder sig over udsigten til at bruge hele sit arbejdsliv på Himmerlandskokken og foodtrucken.

- I forbindelse med, at jeg stemplede ud af mit tidligere job kunne jeg mærke, at det er det her, jeg gerne vil. Jeg ville tilbage til mit tidligere håndværk. Man skal huske at udleve drømmene, mens man kan. Jeg tænker tit på min far, der døde som kun 48-årig. Hvad er der ved at have den fedeste pension liggende til du bliver gammel, hvis du ikke når at bruge den, funderer Peter Bertelsen.