Politiet i aktion: Leder efter nedgravede heste

SKALS:Politiet er onsdag morgen i gang med at lede efter nedgravede heste ved et omstridt stutteri nær Skals syd for Aalestrup.

Det sker ved et uanmeldt besøg på Viegård Stutteri, oplyser Midt og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anmeldelser til politiet

Aktionen foregår i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune, og kontrollen foregår på flere adresser og flere tilhørende mark- og engområder.

- Vores tilstedeværelse på stutteriet er dels et resultat af de henvendelser og anmeldelser, vi har arbejdet med igennem et stykke tid, og så er det en opfølgning på tidligere tilsyn, udtaler vicepolitiinspektør Christian Toftemark, leder af lokalpolitiet Viborg-Skive, i pressemeddelelsen.

Viborg Kommune er miljømyndighed og deltager i tilsynet for at kontrollere miljøforholdene.

Graver flere steder

- Sammen med politiet graver vi flere steder på ejendommene. Det handler først om fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse, siger direktør for Teknik- og Miljø i Viborg Kommune Hans Jørn Laursen.

Fødevarestyrelsens embedslæger deltager i tilsynet.

- Vi er med som embedsdyrlæger, og det er vigtigt for os, at dyrene er sunde og har det godt. På tilsynet er det vores opgave at vurdere dyrenes sundhed og velfærd. Vi kontrollerer, at dyrene får den pasning, pleje og behandling de har krav på i henhold til dyrevelfærdsloven, siger veterinærchef Flemming Kure Marker, Fødevarestyrelsen.

Sigtelser - men ikke for vanrøgt

Der er tidligere blevet rejst i alt 35 sigtelser mod stutteriet.

De har dog ikke karakter af vanrøgt eller mishandling, og derfor er der heller ikke sket sanktioner som fjernelse af hestene, skriver Ritzau.

Det har onsdag endnu ikke været muligt at komme i telefonisk kontakt med ejeren af stutteriet.

Politi afspærrer veje

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at onsdagens tilsyn på stutteriet forventes at vare det meste af dagen.

To veje i området er afspærret, men beboere og andre, der har et ærinde i området, kan blive lukket igennem, lyder meldingen onsdag morgen.