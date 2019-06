Politi: Masser af blå blink ved havn - og på vandet

RØNBJERG: I dag, 4. juni, vil man kunne se og høre udrykningskøretøjer ved Rønbjerg havn.

Men der er ingen grund til panik - det er kun en øvelse, beroliger Nordjyllands Politi.

Politi, redningsberedskab, Hjemmeværnet og sundhedsberedskabet deltager i den store øvelse, som kaldes "Øvelse Tordenskjold".

Øvelsen skal afprøve og vurdere beredskabets indsats ved en større "uvarslet hændelse", for eksempel en voldsom ulykke, og en del af øvelsen foregår til vands.

Detaljerne holder vi hemmelige, så læringen bliver optimal Anders Uhrskov, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

- Detaljerne holder vi hemmelige, så læringen bliver optimal. Men jeg kan sige, at vi hele tiden øver os, så vi kan være bedre forberedt og bedre rustet, hvis der skulle komme en virkelig situation, hvor alle beredskabernes kompetencer skal i spil, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi.

- Når vi holder en øvelse med så mange involverede parter, får vi en masse værdifulde erfaringer. Så er vi bedre rustet til den dag det måtte blive alvor, påpeger han.

Forvent trafikbøvl

Øvelsen kan påvirke trafikken i lokalområdet. I hvert fald vil man kunne se adskillige køretøjer og uniformeret personale i indsats i og omkring havnen fra tirsdag eftermiddag til ud på aftenen.

- Vi regner ikke med at forstyrre mere end absolut nødvendigt, men med så mange mennesker i indsat i en øvelse, får det en indflydelse. Vi beklager de gener, der kan komme, men håber at borgerne har forståelse for, at det er nødvendigt med øvelser,” siger Anders Uhrskov.

Øvelsen forventes at slutte kl. 21 i aften, tirsdag.