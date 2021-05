Politi på corona-patrulje: Afslørede bartender uden mundbind på

AARS:Corona-restriktionerne har nu ført til, at en nordjysk værtshusejer er blevet idømt bøde, fordi han ikke havde mundbind på, da en civilpatrulje fra Nordjyllands Politi kom på kontrolbesøg.

Det var en aften i oktober sidste år, at politiet besøgte værtshuset i Aars.

Her konstaterede politifolk, at bartenderen - en 34-årig mand - hverken var iført visir eller mundbind, som loven ellers påbyder.

Og der var heller ingen afskærmning mellem ham og værtshusgæsterne foran bardisken.

Den 34-årige, som er indehaver af værtshuset og altså bartender, fik en bøde på 3000 kroner. for ikke at have tildækket sin mund og næse med mundbind eller visir.

Den bøde nægtede han at betale, og derfor endte sagen i Retten i Aalborg.

Værtshusejeren sagde, at han faktisk havde haft mundbind på, da politiet dukkede op. Og i øvrigt var han fritaget for at bruge mundbind, fordi han har astma, forklarede han, ifølge anklager Anne Thyrrestrup fra Nordjyllands Politi.

Flere værtshusgæster blev afhørt som vidner i retten. Ingen af dem kunne huske, at værtshusejeren ikke havde mundbind på. Men de kunne heller ikke afvise politiets forklaring om, at politifolk havde set værtshusejeren uden mundbind ved kontrolbesøget, ifølge anklageren.

Retten fandt politiets forklaring troværdig og idømte fredag værtshusejeren bøden på de 3000 kroner.