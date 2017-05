Politi sat ind ved grundrydning

Vesthimmerlands Kommune tog ingen chancer, da omstridt autoforhandler fik ryddet lejet matrikel i Aggersund

AGGERSUND: Over to dage - tirsdag og onsdag - har Vesthimmerlands Kommune ryddet en tidligere sparekasse i Aggersund, hvor den omstridte brugtvognsforhandler Kenneth Haastrup gennem flere år haft opmagasinet blandt andet gamle bilvrag på arealerne rundt om den sparekassens tidligere parkeringsplads.

Tidligere på året lykkedes det Vesthimmerlands Kommune at købe både bygningen og parkeringsarealerne af Gunnar Christensen - og dermed var vejen banet for at få det hele ryddet.

Derfor satte kommunen tirsdag og onsdag en større styrke bestående af otte mand ind, der fik hjælp fra politiet til at sikre arbejdsro, fordi man frygtede, at Kenneth Haastrup ville blande sig.

Haastrup havde på forhånd fået en tidsfrist til at ryddet op - som han ikke overholdt. Og da Haastrup tidligere har truet borgmester Knud Kristensen, tog man ingen chancer.

Planen er nu, at kommunen sætter bulldozere på den gamle sparekassebygning og river den ned via penge fra nedrivningspuljen.

Det er kun få uger siden, at borgerforeningen i Aggersund købte den nu nedlagte købmandsbutik i byen, bl.a. fordi man frygtede at Kenneth Haastrup ville købe den og placere sine gamle biler på grunden.

