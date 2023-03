Politiet advarer: Falske pengesedler i omløb

VESTHIMMERLAND:Der er i øjeblikket falske 500-kronesedler i omløb.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det skriver de på baggrund af ni anmeldelser, som de har modtaget og efterforsket de seneste uger.

De falske pengesedler er blevet indløst i ni forskellige butikker, alle i Vesthimmerland. Det drejer sig om seks butikker i Aars, to i Farsø og en enkelt i Ranum.

- Sedlerne er ved første øjekast meget vellignende. Det kan komme bag på nogen, så jeg kan godt forstå, at der kan være nogle, der er blevet overrumplet, udtaler politikommissær Mikkel Brügmann og tilføjer:

- Men vær kritisk; for nærstuderer man dem, så kan man nemlig godt fornemme, at der er tale om en anderledes type af papir – og sedlerne mangler også flere af deres specielle kendetegn. Så det er muligt at spotte svindlen.

Politikommissæren opfordrer derfor både borgere og butikker til at udvise særlig opmærksomhed, når man får overdraget pengesedler, særligt en 500-kroneseddel. Han tilføjer, at hvis man i øjeblikket ligger inde med 500-kronesedler, kan man fordel kaste en ekstra blik på den fir at verificere deres ægthed.

- Kommer man – eller er man allerede kommet i besiddelse af falske pengesedler – så hører vi selvfølgelig gerne om det, da det vil give os mulighed for at følge sporet bagud, udtaler Mikkel Brügmann.

Efterforskningslederen kan ikke kommentere politiets undersøgelser af de konkrete anmeldelser i detaljer, men han fortæller, at politiet endnu ikke har opnået et gennembrud i efterforskningen.