Politiet advarer: Hop ikke på lidt for gode bagagerums-tilbud

AARS:Det er de færreste, der vil sige nej til et rigtig godt tilbud - især i december, hvor der er nok at bruge penge på.

Men man skal alligevel se sig for, hvis man bliver præsenteret for et tilbud, der lyder for godt til at være sandt - og hvis varerne ligger i bagagerummet på en bil.

Sådan lyder nu advarslen fra Nordjyllands Politi, efter en mand lørdag oplevede at blive antastet af en udenlandsk mand fra det sydøstlige Europa, der havde sin Mercedes fuld af ting til salg.

- Manden holdt ved Jem&Fix i Aars og havde åbenbart masser af dyrt italiensk tøj billigt til salg, siger politiassistent ved Nordjyllands Politi Jesper Fredsgaard.

- Det er altså ikke første gang, vi ser den her slags forsøg på snyd, og det er ikke usædvanligt, at det dukker op her ved juletid. Sidste år blev nogle borgere i Rebild Kommune snydt, da de troede, de købte ægte læderjakker, men de viste sig at være af en noget anden kvalitet, tilføjer han.

Derfor opfordrer Nordjyllands Politi til, at man husker sin kritiske sans og eventuelt kontakter politiet på telefon 114, hvis man oplever noget mistænkeligt.