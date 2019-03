Politiet beder om hjælp: Har du set denne entreprenørmaskine?

GATTEN: Nordjyllands Politi er på jagt efter en større entreprenørmaskine, der er blevet stjålet fra Himmerland Golf & Spar Resort.

Der er tale om en såkaldt teleskoplæsser, som blev stjålet fra golfresortet på Centervej 1 i Gatten. Maskinen er gul og af mærket JCB, model 520-40.

- Ud fra vidneforklaringer vurderer vi, at maskinen er stjålet søndag 17. marts omkring kl. 20:00. Vi vil meget gerne høre fra vidner, der mener at have set maskinen køre i området i søndags – eller har andre oplysninger i sagen,” siger efterforskningsleder Preben Møller, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Borgere, der har oplysninger i sagen, bedes ringe til politiet på tlf. 114.

Foto: Nordjyllands Politi