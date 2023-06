Politiet efterlyser mand, der viste sit lem til skolepiger

AARS:To piger på 12 og 13 år blev torsdag eftermiddag udsat for blufærdighedskrænkelse, da de var på vej hjem fra skole.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mogens Hougesen.

De to piger gik på Hans Egedes Vej ved 16-tiden. Da en bil kom kørende bagfra, dyttede føreren let i hornet og da bilen kørte forbi, så pigerne, at den mandlige bilist viste sit lem.

Få minutter senere kom bilen retur og passerede pigerne igen, og der sad manden igen og viste sit lem.

Pigerne har beskrevet manden som formentlig 50-60 år. Han kørte i en mindre bil i stil med Peugeot 108, Citroën C1 eller Hyundai i10. Bilen var grå, og nummerpladen startede måske med XY.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner, der har set noget på Hans Egedsvej - eller i nærheden - omkring klokken 16, siger Mogens Hougesen.

- Herudover er vi naturligvis interesseret i at høre fra personer, der kender noget til en bil, der kunne være den, som manden kørte i, siger han.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.