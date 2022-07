Politiet eftersøgte maskeret person: Ny brand ved FDF-hytte

SKARP SALLING: Mindre end en uge efter, at Nordjyllands Politi bad offentligheden om hjælp til at finde en maskeret person, som de mistænker for at stå bag en brand 2. juli ved en FDF-hytte på Brøndumvej ved Skarp Salling i Vesthimmerland, måtte Nordjyllands Beredskab lørdag aften endnu engang rykke ud til adressen.

Denne gang stod et skur i lys lue, og det nedbrændte fuldstændigt, oplyser indsatsleder Palle Olsen fra Nordjyllands Beredskab, som modtog alarmen kl. 21.31.

St. Løgstør er 21:31 kaldt til Bygningsbrand villa/Rækkehus på Brøndumvej, 9670 Løgstør.

Melding om overtændt skur, spredningsfare til garage.

Vi er fremme på stedet og har påbegyndt slukning. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) July 16, 2022

- Det var fuldstændigt overtændt, da vi kom herud. Men det har ikke bredt sig, og vi har fuldstændig styr på det, siger indsatslederen. Han nævner, at flammerne var tæt på at få fat i en nærliggende murstensbygning, men det fik brandfolkene fra stationen i Løgstør forhindret.

Det er det sorte skur midt i billedet ved FDF Sallings bygninger på Brøndumvej i Brøndum, som lørdag aften er nedbrændt. Foto: Google Maps

Ved branden 2. juli skete der kun begrænset skade på FDF Sallings bygninger på stedet. Ved den lejlighed blev en sortklædt og maskeret person fanget på overvågningskamera, og 11. juli gik Nordjyllands Politi ud med billederne til offentligheden i håb om at få hjælp til at få fingrene i gerningsmanden, som blev beskrevet som iført sort trøje, mørke bukser, grå strømper, sorte sneakers med hvid sål og grå handsker samt en sort elefanthue for sit ansigt.

- Vi ser altid med stor alvor på sager om brand, og især når vi - som i dette tilfælde - kan konstatere, at branden er antændt med vilje. Vi ved, at det kan være svært at genkende gerningsmanden, der er maskeret, men vi håber alligevel, at nogen har bemærket noget mistænkeligt omkring spejderhytten på gerningstidspunktet, lød det ved den lejlighed fra politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi.

Det er usikkert, om samme gerningsmand har været på spil endnu engang. Det er lørdag aften ikke lykkedes for Nordjyske at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.