Politiet lukkede bar: - Der blev danset

AARS:Nordjyllands Politi måtte fredag aften skride ind og lukke baren "Aviskontoret" på Himmerlandsgade i Aars før tid.

- Vi foretog et tilsyn klokken 21.25 og kunne konstatere, at der var for mange brud på reglerne. Der var cirka 35 i underetagen, hvor der må være 30, der blev danset og afstandskravet blev heller ikke overholdt, siger vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Herudover var der for mange mennesker, der stod i baren, og der blev heller ikke båret mundbind efter forskrifterne.

Derfor lukkede "Aviskontoret" allerede klokken 21.30.

- Der var simpelthen ikke styr på det, siger vagtchefen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvilke følger overtrædelserne medfører. Der kan blive tale om bødestraf, men vagtchefen kender ikke til omfanget.

- Vi er nødt til at vise, at der bliver slået ned på det, når reglerne ikke bliver overholdt. Også for at vise alle de værtshuse og restauranter, som overholder reglerne, at vi tager det alvorligt, siger Henrik Beck.